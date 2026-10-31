Greenpeace pide al Gobierno respetar los rechazos ambientales al proyecto Dominga

La posibilidad de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast otorgue una nueva oportunidad al proyecto minero-portuario Dominga provocó una advertencia de Greenpeace Chile, organización que cuestionó las consecuencias institucionales de una eventual aprobación y llamó al Ejecutivo a respetar los rechazos ambientales que ha enfrentado la iniciativa.

El emplazamiento se produjo este sábado 31 de octubre, en el marco de las movilizaciones nacionales convocadas bajo la consigna "No a Dominga", que reunieron a organizaciones ambientales, comunidades y ciudadanos en distintas ciudades del país.

Las manifestaciones tuvieron como principal objetivo rechazar el proyecto de Andes Iron y exigir la protección del Archipiélago de Humboldt, territorio reconocido por su biodiversidad marina y por las actividades productivas que desarrollan las comunidades locales.

Desde Greenpeace expresaron preocupación ante la posibilidad de que el Comité de Ministros del actual Gobierno adopte una decisión favorable a Dominga, considerando que la iniciativa ha recibido tres rechazos ambientales y que existen investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción vinculados a su tramitación.

La organización también cuestionó los cambios en la estrategia seguida por la empresa titular del proyecto, particularmente su decisión de retirar los recursos judiciales que mantenía para intentar revertir las resoluciones desfavorables.

Al respecto, la abogada de Greenpeace Chile, Roxana Núñez, advirtió sobre las implicancias de que el Ejecutivo vuelva a considerar una aprobación administrativa.

"El titular del proyecto ha intentado revertir los múltiples rechazos del proyecto en tribunales y hace algunas semanas, sorpresivamente, decidió revertir esa estrategia, retirando todos sus recursos judiciales y apostando todas sus fichas en la aprobación administrativa. Sin embargo, considerando su historial, resulta éticamente muy cuestionable que el Ejecutivo siquiera considere abrir una nueva puerta a Dominga, e inevitablemente pone en entredicho su propia probidad y la credibilidad de las instituciones del Estado", advirtió.

COMUNIDADES DE LA HIGUERA PIDEN SER ESCUCHADAS

Las manifestaciones de este sábado estuvieron precedidas por una acción de organizaciones y representantes de La Higuera, comuna de la Región de Coquimbo donde se proyecta desarrollar la iniciativa minera y portuaria.

El jueves 29 de octubre, representantes de la pesca artesanal, el turismo, la agricultura, los sistemas de agua potable rural, comunidades del pueblo Chango y organizaciones sociales enviaron una carta abierta al Presidente Kast.

En el documento, respaldado por más de 30 organizaciones y representantes del territorio, expresaron su preocupación ante una eventual aprobación "por secretaría" del proyecto.

Las comunidades solicitaron que cualquier determinación del Gobierno considere los procedimientos ambientales, administrativos y judiciales pendientes, además de resguardar las garantías institucionales asociadas a su evaluación.

También pidieron una instancia de diálogo con el Mandatario y lo invitaron a conocer directamente las actividades económicas y las iniciativas de desarrollo que se han impulsado durante años en la zona.

Entre ellas destacaron la pesca artesanal, el turismo de naturaleza y otras actividades que, según plantearon, son compatibles con la conservación del Archipiélago de Humboldt.

Greenpeace respaldó el llamado de las comunidades y destacó su trabajo en defensa del territorio, advirtiendo que una decisión favorable a Dominga podría profundizar los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la institucionalidad ambiental.

GREENPEACE ADVIERTE SOBRE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

El director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asun, también se refirió a las consecuencias que tendría una eventual aprobación del proyecto, considerando sus antecedentes ambientales y las investigaciones judiciales en curso.

En ese contexto, sostuvo que las autoridades deberán justificar cualquier cambio de criterio que permita revertir los rechazos anteriores.

"El Gobierno no se puede dar el lujo, en este momento, de 'indultar' también a Dominga. Si después de tres rechazos ambientales y en medio de investigaciones por presunta corrupción se pretende dar luz verde al proyecto, las autoridades tendrán que explicar qué cambió y sobre qué fundamentos se sostiene esa decisión. La certeza jurídica no consiste en buscar nuevas oportunidades hasta conseguir una aprobación, sino también en respetar y reconocer un no. Chile necesita instituciones independientes y transparentes, no decisiones que profundicen la desconfianza ciudadana", señaló.

Las declaraciones se producen en un escenario en que el futuro de Dominga continúa generando controversia, tanto por sus eventuales efectos sobre el Archipiélago de Humboldt como por los cuestionamientos asociados a su proceso de evaluación.

Para Greenpeace, una nueva resolución administrativa favorable al proyecto requeriría explicar de manera transparente los fundamentos que permitirían modificar el escenario establecido por los rechazos anteriores.

La organización insistió en que la protección del ecosistema y el respeto por los procedimientos institucionales deben orientar las decisiones sobre la iniciativa.

De esta manera, las movilizaciones realizadas este sábado y la carta enviada por las comunidades de La Higuera sumaron nuevos llamados al Gobierno para que descarte una eventual aprobación de Dominga y considere las demandas de quienes han defendido la conservación del Archipiélago de Humboldt.

PURANOTICIA