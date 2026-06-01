Grave falla de seguridad en el Aeropuerto de Santiago: sujeto burla el perímetro y vandaliza un avión con grafitis

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este lunes sobre un ingreso no autorizado al sector oriente del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, incidente que terminó con una aeronave vandalizada mediante grafitis.

A través de una declaración pública, la institución detalló que una persona logró acceder a una zona restringida del recinto aeroportuario tras vulnerar el perímetro de seguridad.

“El individuo habría realizado un forado (apertura) en el cerco perimetral para acceder al recinto, lugar donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, procediendo a vandalizar una de ellas con grafitis”, publicó la institución.

La DGAC señaló además que, una vez detectada la situación, se activaron los procedimientos correspondientes y se presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones.

“Tras ser detectada la situación se interpuso la denuncia correspondiente ante la Policía de Investigaciones (PDI), institución que ya se encuentra desarrollando las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables”, agregó.

Junto con condenar lo ocurrido, el organismo anunció una revisión interna de los protocolos de seguridad para determinar posibles responsabilidades y eventuales mejoras en los procedimientos.

“Nuestra institución manifiesta su total rechazo a cualquier vulneración de la seguridad aeroportuaria, condenando enérgicamente lo sucedido. Asimismo, se compromete a llevar a cabo una detallada investigación interna para determinar eventuales responsabilidades, revisar los protocolos de seguridad asociados al área afectada e implementar las modificaciones y acciones disciplinarias que correspondan”, concluyó la declaración pública.

Según se conoció posteriormente, el autor del grafiti habría compartido registros y antecedentes del hecho a través de sus redes sociales, luego de ingresar al aeropuerto durante la noche del domingo.

PURANOTICIA