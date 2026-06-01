Diputado Soto asumirá la presidencia del PPD con el objetivo de reconstruir la centroizquierda

Tras las elecciones internas realizadas este domingo, el diputado Raúl Soto asumirá la presidencia del Partido por la Democracia (PPD), iniciando una nueva etapa al frente de la colectividad con el objetivo de fortalecer su presencia política y renovar su vínculo con la ciudadanía.

Soto encabezará la nueva directiva nacional junto a Sebastián Vergara, quien ejercerá como secretario general, y Katherine Araya, que asumirá la tesorería del partido.

Al referirse al desafío que enfrenta la colectividad, el parlamentario destacó la relevancia que, a su juicio, debe tener el PPD en el escenario político nacional.

"Tengo la convicción de que el PPD tiene un rol muy importante que cumplir en Chile, y que debe ser un actor protagónico en la reconstrucción de la centroizquierda y en la recuperación de la confianza en el progresismo", aseguró Soto.

El nuevo timonel sostuvo además que la elección marca el inicio de un proceso de renovación interna orientado a proyectar al partido hacia las próximas décadas.

"Por ello, comienza una nueva etapa para el PPD, llena de esperanza y desafíos. Asumo esta responsabilidad con la convicción de que tenemos que proyectar a nuestra colectividad hacia el futuro, transformándolo en un partido moderno, cercano, digital y defensor de la democracia del Siglo XXI".

Asimismo, planteó que uno de los principales objetivos de su gestión será ampliar la base de apoyo de la colectividad y acercarla a nuevos sectores de la ciudadanía.

"Buscaremos que el PPD recupere su protagonismo, que se conecte con las nuevas generaciones y que vuelva a ofrecer un proyecto de país a las grandes mayorías. Ese es el camino que vamos a construir juntos", añadió Raúl Soto.

A través de una declaración pública, el PPD señaló que la nueva mesa directiva asume sus funciones “en un momento clave del ciclo político, con la responsabilidad de articular una oposición seria y propositiva, pero también firme y clara frente al gobierno, en defensa de los derechos e intereses de la clase media y los sectores vulnerables del país”.

La colectividad agregó que los resultados oficiales de la elección serán comunicados una vez que la Comisión Electoral concluya el proceso de revisión y validación correspondiente.

La lista encabezada por Raúl Soto fue la única inscrita para estos comicios internos. Sin embargo, aún resta conocer la conformación definitiva de las vicepresidencias que acompañarán a la nueva directiva nacional.

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