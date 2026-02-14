Grave acusación: Sernageomin detecta inconsistencias y ocultamientos en Minera El Teniente

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) exigió a Codelco la entrega inmediata de todos los antecedentes técnicos y administrativos relacionados con las “inconsistencias y ocultamientos” de información detectados tras el estallido de roca ocurrido en julio de 2023 en la División El Teniente.

Según detalló el organismo fiscalizador, la decisión se tomó de oficio y con carácter urgente, luego de conocerse que dichas irregularidades habrían incidido en el accidente del 31 de julio de 2025, tragedia que costó la vida a seis trabajadores. La exigencia incluye la entrega del Informe de Consultoría Internacional y los resultados de la Auditoría Interna de la estatal.

Sernageomin precisó que estos antecedentes fueron analizados en una sesión extraordinaria del Directorio de Codelco, instancia que terminó con la salida de tres altos ejecutivos, tras confirmarse omisiones y alteraciones en la información reportada al ente fiscalizador.

Adicionalmente, el organismo instruyó a la minera estatal la adopción inmediata de medidas extraordinarias para resguardar la vida e integridad de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones. Codelco deberá informar dichas acciones en un plazo máximo de 12 horas, con reportes actualizados cada cinco días.

Finalmente, Sernageomin solicitó un informe técnico detallado que precise qué datos fueron omitidos o alterados y cómo estos afectan el actual modelo de riesgo de la faena, subrayando que la veracidad y transparencia de la información es clave para garantizar estándares de seguridad minera y proteger a los trabajadores de la industria.

PURANOTICIA