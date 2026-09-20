Anuncian chubascos y posibles tormentas eléctricas para este domingo en la Región Metropolitana

El último día de celebraciones de Fiestas Patrias estará acompañado por condiciones meteorológicas inestables en la Región Metropolitana, donde durante este domingo podrían volver a registrarse chubascos e incluso tormentas eléctricas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que la zona central permanece bajo los efectos de una condición postfrontal, luego de las precipitaciones registradas durante la madrugada de este domingo. En algunos puntos de la Región Metropolitana se acumularon hasta seis milímetros de agua.

Claudia González, experta del organismo, explicó a Emol que en la RM “estamos con una condición de inestabilidad post frontal”.

El escenario podría mantenerse durante las próximas horas, aunque las eventuales precipitaciones serían de menor intensidad que las registradas durante la madrugada.

“Esperamos que se mantenga inestable, todavía con la probabilidad de algunos chubascos y con montos menores a cinco milímetros”, detalló González.

A las precipitaciones podría sumarse actividad eléctrica durante la segunda mitad de la jornada. Según indicó la especialista, “la probabilidad de tormentas eléctricas todavía se mantiene hacia la tarde”.

Las temperaturas, en tanto, se mantendrán moderadas durante este domingo. González señaló que se espera “una máxima de aproximadamente 18°C a 19°C”.

El panorama meteorológico fue más intenso durante la noche en regiones de la zona centro-sur del país. Ñuble y Biobío concentraron importantes acumulaciones de precipitaciones, además de fuertes rachas de viento y actividad eléctrica.

“Lo más relevante se dio durante la noche en la Región del Ñuble y del Biobío, en donde hubo montos acumulados de entre los 40 milímetros en la Región del Ñuble, y de hasta 86 milímetros en la Región de Biobío, con también vientos significativos de 88 kilómetros por hora. Eso también causó durante la noche algunas tormentas eléctricas”, aseveró González.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas en esa zona comenzaron a evolucionar hacia una disminución de la inestabilidad durante este domingo.

“La condición ya está pasando, abandonó la inestabilidad en la zona sur, sí todavía se va a mantener con algo de novedad, hay algunos chubascos aislados durante la mañana, pero lo que queda ya deberá estar en declinación hacia horas de la tarde noche”, añadió.

De esta manera, mientras las precipitaciones comienzan a perder intensidad en el centro-sur, la Región Metropolitana continuará durante las próximas horas bajo condiciones variables, con posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde.

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