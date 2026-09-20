Canciller detalla agenda de Kast en la ONU: seguridad, comercio y tratado BBNJ

La seguridad regional, la apertura de nuevas oportunidades comerciales y el posicionamiento internacional de Chile serán parte de los principales ejes que marcarán la participación del Presidente José Antonio Kast en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York. El Mandatario viajará acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

De acuerdo con lo adelantado por el canciller, la delegación chilena desarrollará una agenda que incluirá reuniones bilaterales de alto nivel y distintas gestiones destinadas a fortalecer los vínculos del país con socios internacionales.

“Este lunes llegaremos a Naciones Unidas con una agenda enfocada en fortalecer la seguridad de Chile, impulsar el comercio para generar los trabajos que el país necesita y afianzar nuestra presencia internacional”, afirmó Pérez Mackenna.

Uno de los temas que Chile buscará posicionar durante la cita será la cooperación regional frente al crimen organizado. En las últimas semanas, Cancillería ha abordado el denominado Compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrito por Chile junto a Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

En paralelo, la visita tendrá un componente económico. Según explicó el ministro de Relaciones Exteriores, las reuniones previstas apuntarán a fortalecer asociaciones estratégicas y ampliar los mercados internacionales para Chile.

“Además, sostendremos reuniones de alto nivel para consolidar nuestras asociaciones estratégicas y diversificar el comercio internacional”, señaló el canciller.

Otro de los objetivos del despliegue diplomático será promover la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Acuerdo BBNJ, conocido también como Tratado de Alta Mar, instrumento internacional relacionado con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. Cancillería ya ha realizado gestiones internacionales para respaldar esta postulación.

“Llevamos dos iniciativas muy importantes. Nuestro esfuerzo regional contra el crimen organizado y levantar a Valparaíso como sede del nuevo organismo de Naciones Unidas para el cuidado de los océanos”, sostuvo Pérez Mackenna.

La visita corresponde a la primera participación del Presidente Kast ante la Asamblea General de Naciones Unidas desde que asumió el Gobierno. Su intervención ante el plenario está programada para la mañana del martes 22 de septiembre.

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