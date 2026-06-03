Golpe a «Los Costeños»: En Colombia y Venezuela capturan a prófugos de peligrosa banda narco que operaba en Arica

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la captura de dos ciudadanos extranjeros que permanecían prófugos y que integraban la organización criminal "Los Costeños", dedicada al tráfico de drogas y asociación ilícita, en una investigación liderada por la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Arica.

Uno de los detenidos, de nacionalidad colombiana, fue ubicado y arrestado en la zona del Valle del Cauca, en Colombia. En tanto, el líder de la organización fue localizado en Venezuela, donde permanecía oculto para evadir la acción de la justicia.

Las diligencias investigativas desarrolladas por los detectives permitieron establecer el paradero de ambos prófugos, coordinando posteriormente con las policías de Colombia y Venezuela los procedimientos para su captura y posterior entrega a Interpol Chile.

Según señaló el subprefecto Juan Paillán García, agregado policial de la PDI en Colombia, ambas personas contaban con notificación roja de Interpol, las que igualmente fueron solicitadas desde Chile.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI en Arica, la organización "Los Costeños" mantenía operaciones en el norte del país desde el año 2023, desarrollando una estructura destinada al ingreso y distribución de drogas.

La investigación estableció que la banda ingresaba importantes cargamentos de droga por vía marítima, los cuales eran desembarcados en el sector de Caleta Vítor para luego ser trasladados a un departamento ubicado en Playa Las Machas, donde se almacenaban y distribuían.

Asimismo, se determinó que la organización también utilizaba pasos fronterizos con Perú para el ingreso de sustancias ilícitas por vía terrestre, empleando personas conocidas como "fajadas", quienes transportaban los narcóticos adheridos a sus cuerpos con el fin de evadir los controles policiales.

La captura de ambos prófugos representa un nuevo golpe contra esta estructura criminal transnacional, cuya operación estaba vinculada al tráfico de drogas y otros delitos asociados al crimen organizado en la zona norte del país.

PURANOTICIA