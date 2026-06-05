Golpe a las desarmadurías clandestinas en Santiago: detienen a tres sujetos que acopiaban piezas de vehículos robados

Una fiscalización realizada por personal del Departamento SEBV de Carabineros en una desarmaduría ubicada en calle Arturo Prat, en la comuna de Santiago, en el tradicional sector de 10 de Julio, permitió detectar diversas partes y piezas pertenecientes a vehículos que mantenían encargo vigente por robo.

El procedimiento se enmarca en las acciones desarrolladas bajo el Plan Antiencerronas, estrategia orientada a combatir el robo de vehículos y la comercialización ilegal de sus componentes en el mercado secundario.

Como resultado de la inspección, tres personas fueron detenidas. Una de ellas fue aprehendida por el delito de receptación, mientras que las otras dos registraban órdenes de detención vigentes.

Tras las diligencias investigativas y los peritajes efectuados por personal especializado, se logró establecer que las especies encontradas correspondían a tres vehículos con encargo vigente por robo con intimidación. De estos, uno mantenía una denuncia presentada en 2021, mientras que los otros dos registraban denuncias desde 2017.

A raíz de estos antecedentes, Carabineros procedió a la incautación de las piezas recuperadas y a la realización de los procedimientos correspondientes.

Finalmente, los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que determinará las diligencias y acciones judiciales a seguir.

PURANOTICIA