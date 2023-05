Gobierno se querellará por colocación de artefacto explosivo en dependencias de la Fundación Paz Ciudadana

El Gobierno presentará una querella por Ley de Control de Armas tras la colocación de un artefacto explosivo frente a las oficinas de la fundación Paz Ciudadana, ubicada en Valenzuela Castillo 1881, comuna de Providencia.

El objeto estaba dentro de un recipiente y fue colocado al interior de la reja del antejardín, detrás de una muralla del acceso principal a las oficinas de la institución ligada a la familia Edwards.

"La bomba pudo ser retirada exitosamente por el GOPE Carabineros, mientras que desde Fiscalía apuntaron a que no habría detonado por un problema en el temporizador", indicó el fiscal Álex Cortez.

"Tenía un temporizador y, por lo tanto, iba a detonar al momento en que llegara al horario que establecido. (...) al parecer el sistema falló, porque el horario (que estaba establecido) era anterior al encontrado”, agregó.

En ese contexto, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que "es una situación bastante grave. Los antecedentes confirman que era efectivamente una bomba".

"Por suerte no detonó, no hay heridos, no hay consecuencias graves, pero la situación podría haber sido distinta. Y por lo tanto, el Gobierno se va a querellar por ley de control de armas, porque necesitamos llegar hasta las últimas consecuencias para determinar quien estuvo detrás de la colocación de un artefacto de esa envergadura".

