Gobierno responde a exministra Vallejo tras acusar "una gran estafa" en seguridad: "No tiene evidencia"

La subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, criticó las declaraciones de la exministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC) quien calificó el plan de seguridad de José Antonio Kast como “la gran estafa”.

“A mí me llamó la atención las declaraciones de la exvocera ayer, cuando tenemos evidencia empírica y datos que dan cuenta de otra cosa. Que uno esté en la oposición y quiera criticar al Gobierno, que es legítimo porque estamos en bandos distintos y cada uno tiene su forma de hacer las cosas en política, pero me parece poco serio dar una declaración sin contrastar con números concretos", comentó en entrevista con radio Pauta.

Añadió que “me parece que no tiene evidencia para decir que es una gran estafa. Creo que se está notando de a poco que la seguridad va mejorando y también hay que considerar que la percepción, que también lo vio el gobierno anterior, no va de la mano con la evidencia de los datos que van a la baja".

La subsecretaria destacó que, “en comparación con 2025, los delitos presentan una disminución importante, incluidos los homicidios y secuestros”. No obstante, precisó “que aún es prematuro hablar de un cambio definitivo de tendencia”.

También explicó “que Chile mantiene uno de los niveles de percepción de inseguridad más altos del mundo, pese a que los indicadores objetivos muestran una evolución favorable”.

Sobre la migración irregular, Giannini aseguró que “los ingresos por pasos no habilitados disminuyeron de forma significativa durante este año” y atribuyó ese resultado “al refuerzo de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte, a las barreras físicas implementadas en la frontera y a un mayor uso de las reconducciones y expulsiones”.

PURANOTICIA