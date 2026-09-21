Gobierno reporta 16 homicidios y destaca baja en fallecidos por siniestros viales durante Fiestas Patrias

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó un balance de los hechos policiales y de seguridad registrados durante las Fiestas Patrias, destacando que se contabilizaron 16 homicidios, la misma cifra registrada durante el mismo período del año pasado.

El balance considera los hechos ocurridos entre las 00:00 horas del jueves 17 de septiembre y las 4:00 horas de este lunes 21.

"Se han detectado 16 víctimas de homicidio, la misma cifra en ese mismo período de tiempo respecto al año pasado, así que no hay variación", enfatizó el secretario de Estado.

Arrau también puso el foco en el comportamiento de los delitos asociados al uso de armas durante este período y destacó que "la disminución de armas de fuego es algo que nos llama la atención respecto de lo que ha pasado en este período".

SINIESTROS VIALES

En materia de seguridad vial, el ministro señaló que los 20 fallecidos en siniestros viales registrados por Carabineros representan una disminución de 16,7% respecto de 2025.

Asimismo, informó que durante este fin de semana largo se registraron 334 siniestros viales, cifra que representa una disminución de 59% en comparación con el mismo período del año anterior.

En cuanto a las personas lesionadas, el balance contabilizó 234 víctimas con algún tipo de lesiones, lo que equivale a una baja de 55% respecto de 2025, cuando se registraron 525 personas lesionadas.

De esta manera, el balance entregado por el Gobierno da cuenta de una cifra de homicidios sin variación respecto del año anterior, junto con una disminución en los principales indicadores asociados a los siniestros viales durante el período de Fiestas Patrias.

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