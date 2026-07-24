Gobierno rechaza arancel de 12,5% aplicado por EE.UU. y niega trabajo forzoso en Chile

El Gobierno rechazó la decisión de Estados Unidos de aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5% a Chile, en el marco de la investigación realizada sobre bienes producidos con trabajo forzoso, y reiteró que esa práctica no se realiza en Chile.

"Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia. En ese contexto, el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación, declaró la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Cancillería.

"La decisión se adopta en el marco de una investigación realizada conforme a la legislación interna de Estados Unidos, y no como resultado de una negociación bilateral entre ambos países. Asimismo, esta investigación tuvo un alcance global y consideró a más de 60 economías, equivalentes al 99,4% de las importaciones estadounidenses, entre ellas socios comerciales relevantes como Australia, Brasil, Canadá, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, México y Perú, entre otros. Lo anterior da cuenta de que esta medida responde a una política comercial de aplicación transversal y en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile", añadió.

"Desde el inicio de este proceso, Chile participó activamente en cada una de las etapas establecidas dentro de esta investigación y presentó, en coordinación con el sector exportador, los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos que respaldan la posición del país, haciendo uso de todas las instancias previstas por la autoridad estadounidense", agregó.

Además, destacó que "la resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense".

"El Gobierno de Chile continuará resguardando los intereses del país y de sus exportadores, manteniendo el diálogo y negociaciones con las autoridades estadounidenses a través de los canales institucionales existentes y desplegando las gestiones políticas y técnicas necesarias para seguir avanzando en mejores condiciones de acceso, incluyendo la exclusión de productos esenciales de nuestra canasta exportadora en la aplicación de esta medida arancelaria", cerró.

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