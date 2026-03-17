Gobierno reactiva agenda de seguridad: fija urgencias a 12 proyectos que permanecen estancados en el Congreso Nacional

El Gobierno acordó priorizar 12 proyectos ya presentados al Congreso en materia de combate a la delincuencia y migración, iniciativas que no han avanzado en su tramitación. La idea es reactivarlos a través de urgencias. Estas prioridades fueron presentadas en La Moneda al oficialismo y oposición por los ministros de Hacienda, Jorque Quiroz, y Segpres, José García Ruminot.

A tres proyectos se les puso discusión inmediata, que da un plazo de seis días al Poder Legislativo para discutirlos y votarlos: el que tipifica el ingreso irregular al país como un delito en vez de una falta; la reforma constitucional para incorporar a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y la iniciativa que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, según consigna El Mercurio.

A ocho se les fijó suma urgencia, 15 días, donde se encuentra, por ejemplo, el que restringe el acceso a beneficios fiscales a migrantes en situación irregular o el que fortalece la seguridad perimetral en las cárceles.

Y con urgencia simple, 30 días, quedó el que aumenta el tiempo de detención en flagrancia de un delito de 12 a 24 horas.

La ofensiva legislativa no termina ahí, porque entre los proyectos priorizados también hay otros ocho que no versan sobre seguridad. Entre ellos, el de la nueva Ley de Patrimonio Cultural, la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, y otras en temas medioambientales y de educación.

Estas prioridades irán de la mano con la otra agenda priorizada por el Gobierno, la económica, contemplada en el proyecto de Reconstrucción Nacional que se planea como una ley miscelánea que incluye 40 medidas en cinco ejes.

Las principales son la eliminación del IVA por un año a la compra de viviendas nuevas, rebajas tributarias del 27% al 23% en el impuesto corporativo, limitar la gratuidad para personas de hasta 30 años y fortalecer el cobro del CAE.

PURANOTICIA