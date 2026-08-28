Gobierno ratifica asistencia de Presidente Kast a Foro Madrid y dice que aún no se tiene confirmación sobre la presencia de Milei

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, confirmó que el Presidente José Antonio Kast asistirá al Foro Madrid que se realizará el próximo 3 de septiembre en el Centro de Eventos CasaPiedra, donde se reunirán líderes internacionales de la derecha conservadora.

"Respecto al Foro de Madrid, como ustedes saben y el país conoce, el Presidente Kast es uno de los fundadores de esta instancia. Ha participado en años anteriores y así, por supuesto, lo va a volver a realizar en el transcurso de la próxima semana", informó tras el consejo de gabinete realizado en Cerro Castillo de Viña del Mar.

En cuanto a la participación del presidente argentino Javier Milei, el biministro dijo que "es una materia de la cual aún no se tiene confirmación. Cuando se tenga esa información por parte del gobierno argentino de su visita a Chile, será comunicada por los canales que corresponden".

También indicó que el ministro de Seguridad, Martín Arau, "va a participar con una exposición en materias de su expertise, que son las materias de seguridad".

Consultado por las últimas diferencias entre ministros, respondió que "nuestra preocupación fundamental está en sacar adelante los compromisos en materia de crecimiento económico, empleo, y fundamentalmente en materia de seguridad, que son las preocupaciones de los chilenos".

"En ese orden de ideas y en el debate al interior del gobierno, siempre tenemos presente de que gobernar es una acción colectiva, una acción de equipo, y en ese sentido, cada uno de nosotros realiza los mejores esfuerzos para compartir los objetivos que nos ha propuesto el Presidente de la República", cerró.

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