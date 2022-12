Gobierno presenta la Política Nacional contra el Crimen Organizado: está compuesta de 10 puntos para enfrentar diversos hechos de violencia

Acompañado de distintas autoridades, el presidente Gabriel Boric presentó este martes la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

Se trata de un plan estratégico que se desarrollará entre 2022 y 2027, desplegado a través de 10 ejes compuestos por una serie de medidas que buscan combatir a las bandas delictuales instaladas o que pretendan instalarse en el país.

Las iniciativas apuntan a enfrentar crímenes como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y municiones, el cibercrimen, contrabando y delitos medioambientales como el robo de cobre, madera y salmones; así como sus delitos conexos como homicidios y lavado de activos.

En concreto, los diez ejes de trabajo son: fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado; desbaratar la economía del crimen organizado; disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales; abordar el crimen organizado en recintos penitenciarios; y agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución del crimen organizado.

A ello se suma actualizar el equipamiento y tecnología de las entidades policiales; formación institucional y de capital humano; prevenir la corrupción en instituciones públicas; un reforma policial para aumentar eficacia en el enfrentamiento del crimen; y el fomentar cooperación y coordinación internacional.

El presidente Boric afirmó que se trata de "una hoja de ruta que se hace cargo con acciones, metas y recursos, de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales, nacionales e internacionales, que operan o pretenden operar en nuestros territorios y que no son bienvenidas".

El jefe de Estado recalcó que "la principal prioridad de nuestro Gobierno es garantizar la seguridad de los habitantes de nuestra patria en todas sus dimensiones: seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social. Hoy día estamos hablando de la que ha sido la principal preocupación que nos manifiestan en todos los lugares donde vamos, la seguridad ciudadana".

Además, advirtió que "acá no hay recetas mágicas, el populismo penal no es la solución, las frases grandilocuentes tampoco, sino el trabajo coordinado de todas nuestras instituciones. Porque este es un fenómeno complejo, y las respuestas facilistas no sirven".

El Mandatario pidió al Congreso que para que "estos se discutan y tramiten con la mayor celeridad posible. Todos adoptemos este sentido de urgencia".

Junto a ello, advirtió que "el crimen organizado no opera la misma manera en Tarapacá que en Aysén; en Arica que en Biobío. Por lo tanto, es importante que lo que estamos haciendo acá, tenga bajadas específicas según la realidad territorial. Acá, no se va a digitar todo desde Santiago".

Finalmente, Boric anunció que a fin de marzo del próximo año se realizará un seguimiento del plan: "Convocaremos a una sesión extraordinaria en este consejo, para que nos de cuenta de los avances que ha tenido esta estrategia. O sea, el trabajo que se tenga durante enero, febrero y marzo va a hacer importante para evaluar y hacer los ajustes que se requieran".

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que esta política interfiera con los diálogos para llegar a un acuerdo nacional de seguridad con la oposición.

"Esta política es algo que se anunció públicamente hace bastante tiempo a distintas fuerzas políticas. Siempre hemos dicho que trabajar en un acuerdo no quiere decir paralizar la gestión, las iniciativas que están en curso, y los esfuerzos que están a mitad de su desarrollo", indicó la titular de Seguridad.

"Por eso, el Gobierno no ha suspendido su gestión mientras se realizan estas conversaciones. Al contrario, ha sido un estímulo para agilizarlas, y ustedes podrán ver que cuando se entregue el acuerdo, las cosas han estado muy coordinadas", agregó.

Según explicó Presidencia, el plan funcionará a través de instancias mesas de trabajo:

1) Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado: fue mandatado para asesorar al Ministerio del Interior en la elaboración de la política, celebrando su primera sesión para estos fines el 6 de mayo de 2022.

2) Consejos Regionales contra el Crimen Organizado: deben asegurar la implementación de las acciones a nivel territorial y priorizar delitos.

3) Unidades de Coordinación Estratégica: generan análisis y alertas para detectar organizaciones criminales e insumar la toma de decisiones.

4) Mesas interinstitucionales para el abordaje de delitos de la criminalidad organizada. Son dos: trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

PURANOTICIA