Gobierno mantiene incertidumbre sobre cambios al Mepco en medio de alza en el precio de los combustibles

El Gobierno mantuvo la incertidumbre sobre la posible modificación al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), el que si deja de funcionar provocaría, según los expertos, que los combustibles suban hasta $300 por litro en promedio.

Al ingresar a La Moneda para reunirse con el Mandatario tras su retorno de Antofagasta, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que “estamos escuchando, calculando, viendo opciones, pero no hemos tomado ninguna decisión todavía hasta que no comprendamos todas las perspectivas”.

Y mientras aún permanecía en Antofagasta, el Presidente Kast declaró sobre el funcionamiento del Mepco: “En una semana podemos perder entre US$50 millones hasta US$100 a US$200 millones. ¿Vamos a evitar el alza del petróleo con la política del Mepco? Claramente no".

"Chile está en una crisis fiscal. Nosotros no podemos aislarnos del mundo. El mundo está en una crisis. Chile está en una crisis fiscal, se deben tomar decisiones y optar, ‘Mire le va a aumentar el precio del combustible, pero le vamos a mantener el precio del transporte público, le vamos a mantener el precio de la calefacción...’. ¿Qué hace? ¿Vamos a dejar de dar educación? ¿Vamos a dejar de reconstruir? Uno tiene que en la vida tomar decisiones. Son duras", advirtió Kast.

Luego de encontrarse con el Mandatario, Quiroz se reunió con el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), Sergio Pérez. Al termino del encuentro, el dirigente gremial señaló que “se nos explicó la gravedad del tema por el valor tan alto de los combustibles”.

Pérez agregó que “entendemos que es posible que haya una modificación al Mepco y que se va a conversar con otras organizaciones”, pero descartó que los precios puedan subir $300 de una sola vez.

El Mepco fue creado en 2014 para establecer un mecanismo de estabilización de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, del petróleo diésel, del gas licuado de petróleo y del gas natural comprimido, estos dos últimos de consumo vehicular. Opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles, lo que hace que el precio se traspase de manera gradual a los consumidores.

La guerra en Irán ha empujado al alza el precio del petróleo, lo que incide directamente en el precio de los combustibles a nivel local. No obstante, con el Mepco en funcionamiento se espera que las bencinas de 93 y 97 octanos suban en torno a $26 la próxima semana.

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