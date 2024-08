Gobierno inicia proceso de caducidad de la concesión de Enel ante prolongados cortes de suministro eléctrico

El ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que el Gobierno inició el proceso administrativo de caducidad de la concesión de la empresa de distribución Enel.

“Este proceso administrativo tiene varias etapas. Su primera etapa es un requerimiento que funciona como un ultimátum, donde se le ponen condiciones de servicio que tienen que ser cumplidas en cierto plazo”, explicó el secretario de Estado.

De acuerdo con la autoridad, este ultimátum contempla que la empresa cumpla con el nuevo plan de recuperación presentado, que considera la conexión de 20.000 clientes durante este jueves.

“Los dos planes de recuperación anteriores no se cumplieron, no puede haber una tercera vez. Este plan se va a segmentar en periodos de 24 horas y si no hay 20.000 clientes conectados durante las 24 horas de mañana, este procedimiento se moverá a su siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial”, añadió.

Además, Pardow explicó que el Gobierno también ha formulado cargos a la empresa distribuidora CGE por infracción a las normas de reposición de suministro. “CGE tiene algunas de las comunas de la región Metropolitana afectadas y, en particular, por la situación de O'Higgins, donde la falta de ritmo en la recuperación de clientes es también una razón de extrema preocupación”, concluyó.

Respecto del comunicado emitido por la empresa ENEL durante este miércoles, el ministro Pardow aseveró que no se hizo cargo del llamado realizado más temprano por el Presidente Boric.

“Nuestra preocupación es con qué cara se le va a pedir a los consumidores chilenos que paguen las boletas de electricidad cuando el servicio de distribución eléctrica ha sido no solamente incompetente, sino indolente. Entonces cómo vamos a pedirle a los clientes de nuestro país que día a día pagan sus cuentas, que regularmente se hacen cargo de sus obligaciones, que enfrenten esa situación cuando evidentemente las empresas han faltado a su parte de este trato tácito que tenemos la ciudadanía con las empresas”, expresó.

