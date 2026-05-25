Capturan a dos barristas de la U fuertemente armados y con municiones en Pudahuel

Carabineros detuvo a dos barristas de la Universidad de Chile por porte ilegal de armamento y municiones en la comuna de Pudahuel; esto, luego que momentos antes estuvieran pintando una leyenda por el aniversario del club.

Los hechos ocurrieron este domingo cuando personal policial realizaba patrullajes preventivos en la intersección de calles El Cruzeiro con Óscar Bonilla.

Al fiscalizar a un grupo de seis sujetos que vestían indumentaria del elenco azul, observaron que portaban en sus manos tarros con pintura y brochas. Al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga en distintas direcciones.

Tras el seguimiento, al llegar a calle Oidor Sánchez, los efectivos detienen a uno de los individuos, quien portaba en su mano una pistola marca CZ calibre 9mm y su cargador con 15 cartuchos sin percutar.

Paralelamente, en calle Óscar Bonilla con El Cruzeiro, capturaron a un segundo sujeto, quien lanzó al suelo una pistola marca Berza 9mm con 8 cartuchos sin percutar en su cargador.

Los detenidos, de nacionalidad chilena, son adultos de 26 y 29 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. Uno de ellos mantiene antecedentes penales sin orden vigente.

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