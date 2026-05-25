La Confech desafía al Gobierno: Convocan a gran movilización nacional a días de la Cuenta Pública

La Confederación de Estudiantes de Chile convocó a una movilización nacional para el próximo miércoles 3 de junio en rechazo a distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

A través de un comunicado, la Confech señaló que “este miércoles 3 de junio nos movilizamos en todo Chile por una educación al servicio del país y de las grandes mayorías”.

Asimismo, manifestaron su rechazo a diversas medidas promovidas por el Ejecutivo. “Decimos NO a Escuelas Protegidas, NO a la megarreforma y NO a los recortes que siguen precarizando nuestras comunidades educativas”, indicaron.

En esa línea, la organización estudiantil hizo un llamado “a las federaciones y organizaciones estudiantiles a organizar sus bases, levantar jornadas de información, difusión, agitación y propaganda, y convocar masivamente a la paralización y movilización nacional”.

“La educación se defiende en las calles”, sentenciaron.

La movilización nacional convocada para este miércoles, bajo la consigna “por una Educación al servicio del país”, se realizará dos días después de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast.

Cabe recordar que, a mediados de mayo, la Confech ya había encabezado una marcha por las calles de Santiago con el objetivo de “defender una educación digna y al servicio de las mayorías”.

“Frente a la política del recorte y la mercantilización de nuestros derechos, respondemos con lo que históricamente ha levantado las transformaciones: organización, unidad y calle”, expresaron en esa ocasión.

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