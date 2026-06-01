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60,8 millones de personas fueron transportadas por Metro de Santiago durante abril de 2026

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La cifra significó una variación interanual de 3,8%, de acuerdo con el Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

60,8 millones de personas fueron transportadas por Metro de Santiago durante abril de 2026
Lunes 1 de junio de 2026 16:15
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Un total de 60,8 millones de personas transportadas contabilizó la empresa Metro de Santiago en abril de 2026, cifra que significó una variación interanual de 3,8%, de acuerdo con el Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Además, de acuerdo al reporte, el total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional, en tanto, anotó una variación interanual de 2,8%, totalizando 59,0 millones de pasadas.

Mientras que el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la región Metropolitana registró una caída de 0,8%, contabilizando 132,2 millones de pasadas de vehículos.

Por su parte, el tráfico de minutos de telefonía móvil nacional presentó una contracción de 18,6% en doce meses, totalizando 2.062,0 millones de minutos; en tanto el servicio de internet con conexión dedicada registró 4,7 millones de clientes, con una variación interanual de 1,6%.

Finalmente, el despacho de encomiendas en Chile llegó a 43.163,6 toneladas, lo que implicó un aumento en doce meses de 16,7%. En el mismo período, se enviaron 11,8 millones de unidades de documentos en el país, lo que marcó una variación interanual de -11,8%. 

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