60,8 millones de personas fueron transportadas por Metro de Santiago durante abril de 2026

Un total de 60,8 millones de personas transportadas contabilizó la empresa Metro de Santiago en abril de 2026, cifra que significó una variación interanual de 3,8%, de acuerdo con el Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Además, de acuerdo al reporte, el total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional, en tanto, anotó una variación interanual de 2,8%, totalizando 59,0 millones de pasadas.

Mientras que el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la región Metropolitana registró una caída de 0,8%, contabilizando 132,2 millones de pasadas de vehículos.

Por su parte, el tráfico de minutos de telefonía móvil nacional presentó una contracción de 18,6% en doce meses, totalizando 2.062,0 millones de minutos; en tanto el servicio de internet con conexión dedicada registró 4,7 millones de clientes, con una variación interanual de 1,6%.

Finalmente, el despacho de encomiendas en Chile llegó a 43.163,6 toneladas, lo que implicó un aumento en doce meses de 16,7%. En el mismo período, se enviaron 11,8 millones de unidades de documentos en el país, lo que marcó una variación interanual de -11,8%.

PURANOTICIA