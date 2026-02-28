Gobierno expresa preocupación por escalada militar en Medio Oriente

l gobierno del Presidente Gabriel Boric manifestó su profunda preocupación por la escalada militar en Medio Oriente, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta del régimen iraní.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería chilena condenó las acciones militares de ambas partes, señalando que estos hechos pueden afectar la estabilidad regional y la seguridad internacional, especialmente en un contexto de alta tensión geopolítica.

El Ejecutivo hizo un llamado urgente a detener la violencia y garantizar la protección de la población civil, subrayando la necesidad de respetar los principios del derecho internacional humanitario en medio del conflicto.

Asimismo, el gobierno reafirmó su compromiso con la no proliferación nuclear y la resolución pacífica de controversias, destacando la importancia de la diplomacia como vía para evitar una escalada mayor.

En el comunicado también se enfatizó la adhesión de Chile a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la prohibición del uso de la fuerza como mecanismos para resolver disputas internacionales.

Finalmente, el Ejecutivo informó que mantiene contacto permanente con embajadas y consulados en la zona para resguardar la seguridad de funcionarios y ciudadanos chilenos, monitoreando la situación ante posibles riesgos derivados del conflicto.

