Gobierno estaría apurando obras en Punta Peuco para convertirla en penal común

Para cumplir con una de las promesas más simbólicas del Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública de 2025, el gobierno estaría apurando las medidas para convertir la cárcel de Punta Peuco en un penal común. Actualmente lo ocupan exclusivamente reclusos condenados por crímenes de lesa humanidad, todas personas de la tercera edad.

Según publica El Líbero, esta primera etapa contempla cuatro licitaciones. Tres de ellas ya fueron adjudicadas y para una ya se habrían comenzado trabajos dentro del penal, ubicado en la comuna de Tiltil. La más importante, la de módulos para sumar a nuevos reos, está desierta y hasta el momento no se ha presentado una nueva licitación.

Las licitaciones corresponderían a obras para la habilitación de un galpón de visitas, la habilitación de un contenedor de oficina técnica; la implementación de equipos de seguridad y la habilitación de módulos y área de ingreso y registro de visitas.

El objetivo sería tener la primera fase del proyecto terminada para febrero de 2026, antes de que finalice el actual mandato y llegue un nuevo gobierno que pudiese eventualmente cambiar los planes.

Dentro del penal ya se estarían realizando trabajos, por lo que los internos han gestionado la presentación de tres recursos -de protección y de amparo- para detener las obras.

