Gobierno envía segundo vuelo con 6 toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia

El Gobierno envío un segundo vuelo con ayuda humanitaria a Bolivia en medio de los bloqueos de carreteras que han afectado el abastecimiento del país.

A través de un comunicado, Cancillería detalló que "en un esfuerzo coordinado entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, y de la Fuerza Aérea de Chile, envió un segundo vuelo con ayuda humanitaria a Bolivia ante la situación en el país".

El avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile despegó a las 10:00 horas con destino a La Paz. El envío consiste en 6 toneladas de ayuda humanitaria.

“Hoy enviamos un segundo vuelo con insumos esenciales. Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación. Por eso, seguimos ayudando al pueblo boliviano ante la situación que atraviesa”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

El canciller reiteró el respaldo al Gobierno de Bolivia e hizo un llamado "al diálogo y a una solución pacífica, y reafirmamos el respeto irrestricto de las instituciones democráticas".

Cabe recordar que el 21 de mayo pasado, el Gobierno envió un primer vuelo con alimentos e insumos esenciales para las familias bolivianas.

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