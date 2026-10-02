Contraloría detecta más de 7 mil funcionarios públicos que salieron del país con licencia médica en 2025

La Contraloría General de la República dio a conocer el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26, documento que analizó las salidas del país de funcionarios públicos mientras se encontraban con licencia médica durante 2025 y que, además, compara estos antecedentes con los detectados en los años 2023 y 2024.

Según el documento, durante 2025 se identificaron 7.207 funcionarios que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, cifra inferior a los 19.963 registrados en 2023 y a los 19.597 observados en 2024, en conjunto en los CIC 9 y 16. Esto representa una disminución de 63% respecto de ambos años.

El reporte señala que este análisis comparativo se realizó en cumplimiento del compromiso asumido por la Contraloría ante el Congreso Nacional, consistente en revisar anualmente esta materia y monitorear su evolución en el tiempo.

Asimismo, la revisión permitió detectar que, pese a la reducción registrada, persisten conductas reiteradas, ya que 4.522 personas registraron viajes asociados a licencias médicas en dos de los tres años analizados, mientras que 566 viajaron durante los tres años del período 2023-2025.

El documento también examinó el comportamiento registrado después de la emisión del CIC N° 9, difundido el 20 de mayo de 2025. Según los antecedentes recopilados, entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de ese año se utilizaron 1.497 licencias médicas eventualmente irregulares para realizar viajes al extranjero. Esta cifra representa una disminución de 92% respecto del mismo período de 2023 y una baja de 90% en comparación con 2024.

Adicionalmente, la Contraloría informó que 1.299 servidores públicos registraron salidas del país mientras se encontraban con licencia médica después de la emisión del CIC N° 9. De ellos, 320 también habían sido identificados en 2023 y/o 2024, lo que evidencia la persistencia de un grupo de funcionarios con comportamiento reiterado.

El reporte indica que, en el caso de FFAA, de Orden y Seguridad, se excluyen aquellos que cotizan en Dipreca y Capredena, cuyos 2.982 servidores que viajaron fuera del país con licencia médica durante 2023-2024 fueron informados en el CIC N° 14. Actualmente, se encuentra en elaboración el comparativo con el año 2025 para este segmento de funcionarios.

Como parte de las acciones derivadas, la Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que instruyan los procedimientos disciplinarios correspondientes. Además, remitirá los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, con el objetivo de que ejerzan las atribuciones que les confiere la ley.

De acuerdo con el organismo fiscalizador, si bien las cifras muestran una reducción significativa respecto de los años anteriores, los antecedentes recopilados confirman que aún persisten miles de casos de viajes al extranjero durante períodos de licencia médica, por lo que se continuará monitoreando esta materia mediante revisiones y reportes periódicos.

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