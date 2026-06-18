Gobierno destaca haber impulsado 136 proyectos de ley en sus primeros 100 días de administración

Desde la Moneda indicaron que en los primeros cien días de Gobierno del Presidente José Antonio Kast han impulsado 136 proyectos de ley, divididos en 23 mensajes presidenciales y en la presentación de urgencias a 113 mociones o mensajes de períodos legislativos previos.

Esto implica una cifra mucho mayor a lo hecho en el mismo periodo de 2022 por la administración del expresidente Gabriel Boric, cuando ingresaron doce mensajes presidenciales y se le puso urgencia a 61 iniciativas, lo que totalizó 73 proyectos.

Según el conteo del Ejecutivo, de los 136 proyectos mencionados, 18 ya fueron despachados del Congreso Nacional al miércoles 17 de junio.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, señaló a Emol que "hemos tenido una agenda legislativa sólida, clara y contundente, enfocada en responder a las principales urgencias que hoy preocupan a las familias chilenas, abordando materias tan relevantes como seguridad, migración, crecimiento económico y apoyo social".

En lo relativo a las urgencias legislativas, desde La Moneda cuentan 348, 161 de ellas en la Cámara de Diputados y Diputadas y 187 en el Senado, lo que totaliza 161 urgencias más que el gobierno anterior en similar periodo.

Añaden que han mostrado un alza constante de urgencias a contar del pasado 11 de marzo, cuando asumió el Presidente Kast, lo que se reforzó luego de su primera Cuenta Pública del 1 de junio.

También precisan que en el periodo del expresidente Boric habrían bajos niveles de urgencia en marzo, y un alza en abril y en mayo, especialmente antes de la Cuenta Pública del año anterior, pero que ello no habría seguido luego de ese hito.

García Ruminot dijo que "estos proyectos cuentan con respaldo ciudadano, porque apuntan a problemas concretos y necesidades reales. Pero sabemos que el desafío es enorme, por eso seguiremos trabajando con todas las fuerzas políticas, a las que les pido toda la disposición y la conversación para que logremos buenos acuerdos para el país".

El Ejecutivo dice que ha priorizado los temas de seguridad, de control migratorio y la reactivación económica.

Sobre seguridad, destacan el proyecto que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, el despacho del proyecto Escuelas Protegidas, los impulsos a los proyectos que amplían la flagrancia de 12 a 24 horas y el proyecto de juicio oral en ausencia, así como la conclusión de la tramitación de la incorporación de Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Respecto del área migratoria, hablan de la reforma constitucional que amplía los plazos de detención para ejecutar expulsiones administrativas y del proyecto que amplía las hipótesis del delito de tráfico de migrantes, incorporando el favorecimiento de la salida ilegal del país y el traslado interno de personas en situación migratoria irregular.

Suman el proyecto que regula el control de identidad por parte de Fuerzas Armadas en estado de excepción y en Zonas Fronterizas, y el proyecto para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

En lo económico, el principal proyecto es el de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que contiene incentivos a la inversión, simplificación regulatoria, apoyo al empleo formal y fortalecimiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Y en lo social, se resalta el despacho del proyecto para enfrentar la emergencia por el alza en el precio de los combustibles, más la presentación del proyecto de beneficio de compensación de pañales y medicamentos.

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