El Gobierno destacó los nuevos avances en distintas materias legislativas de la semana recién pasada, entre ellas, proyectos despachados a ley, iniciativas que avanzaron en su tramitación y nuevas propuestas ingresadas al Congreso Nacional.

En materia de combustibles, se publicó la Ley N.º 21.857, que establece medidas para contener las alzas de las gasolinas y el diésel, además de aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga. La iniciativa fue despachada por el Congreso en un solo día, el lunes 16 de noviembre.

Por su parte, el proyecto de Sala Cuna Universal avanzó a su tercer trámite en el Senado. La propuesta busca ampliar gradualmente el acceso a este beneficio, eliminando el requisito de contar con 20 o más trabajadoras y creando un fondo solidario financiado por los empleadores.

En protección de datos personales, el Congreso despachó el proyecto que posterga hasta el 15 de octubre de 2027 la entrada en vigencia de la normativa y aumenta de tres a cinco los integrantes del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales.

En economía y trabajo, continuó la discusión del proyecto que permite a Corfo aportar a fondos de inversión y capital de riesgo. También avanzó a la Sala de la Cámara la iniciativa que modifica la normativa sobre firma electrónica y comenzó la revisión en particular del proyecto de adaptabilidad de la jornada laboral y régimen especial para el turismo.

Respecto de la protección de la niñez, ingresó un proyecto del Gobierno para combatir la explotación sexual infantil y reforzar el resguardo de niños, niñas y adolescentes en residencias de cuidado alternativo.

Además, se aprobó en general en comisión una iniciativa para proteger a menores en procesos judiciales y avanzaron a la Sala de la Cámara las propuestas sobre su protección en redes sociales y medios digitales.

En justicia e institucionalidad, las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente pasaron a la Sala del Senado. Asimismo, continuó la discusión de la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y comenzó la votación en particular del proyecto que sanciona la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros.

En migración y protección de las mujeres, se aprobaron en general las iniciativas que buscan sancionar matrimonios y acuerdos de unión civil celebrados para obtener beneficios migratorios. También continuó la discusión de medidas para fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

Finalmente, en materia de medioambiente, continuó la votación en particular del proyecto que fortalece la institucionalidad ambiental y mejora su eficiencia, incorporando indicaciones del Gobierno.

PURANOTICIA