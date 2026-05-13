Gobierno despliega inédita ofensiva legislativa para frenar "tsunami" de enmiendas opositoras en proyecto de reconstrucción

Una inédita estrategia desplegó el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda para frenar la masiva arremetida de la oposición contra el proyecto de reconstrucción. La táctica gubernamental fue descrita como un "huracán" de enmiendas por el propio artífice de la ofensiva opositora, el diputado Jaime Araya (ind.-PPD).

Tras salir a la luz esta acción de La Moneda, el parlamentario aseguró que "el Gobierno desató un huracán con decenas de páginas de indicaciones para bloquear el tsunami de enmiendas ingresadas aquí en la Cámara de Diputados".

La maniobra de contención se materializó a través de una indicación sustitutiva que modifica conceptos o pequeños números en casi la mitad de los 33 artículos permanentes que posee la iniciativa. Esta jugada resulta clave ya que, por mandato del reglamento legislativo, dichas modificaciones oficiales tienen prioridad y deben ser revisadas antes que las propuestas presentadas por la oposición.

Como consecuencia directa de estas alteraciones en los textos del proyecto, gran parte del denominado "tsunami" opositor quedó en condición de incompatible. Las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar y mostraron posturas diametralmente opuestas: por un lado, el diputado Raúl Leiva (PS) acusó un "fraude constitucional"; en la vereda contraria, su colega del Frente Amplio, Jorge Brito, calificó la acción del oficialismo como una "jugada maestra".

El clima de tensión se hizo evidente durante la tarde de ayer en la Comisión de Hacienda. En medio de una acalorada sesión, el inicio de las votaciones en particular se concretó recién a las 18:15 horas. Frente a este escenario, el presidente de la instancia, el diputado Agustín Romero (Rep.), advirtió que este miércoles el proyecto se votará antes de medianoche.

Asimismo, Romero informó el volumen real de la ofensiva opositora. Tras descontar aquellas propuestas mal formuladas o de carácter improcedente, el "tsunami" quedó finalmente en 1.219 enmiendas ingresadas correctamente a trámite. Todo este esfuerzo tuvo como resultado un comparado elaborado para la votación que superó las mil páginas de extensión.

Esta abultada cifra, lejos de quedar para la anécdota tras el "huracán" del Gobierno, obligó a la secretaría de la comisión a desplegar un arduo trabajo de horas, incluso de madrugada, para preparar el documento comparativo entre el texto original y las indicaciones.

Cabe destacar que este proyecto de ley cuenta con suma urgencia. Por lo tanto, una vez despachado, deberá pasar a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, paso previo e indispensable antes de ser votado en sala durante la próxima semana.

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