Gobierno descarta fin de beneficios sociales y garantiza entrega de ajuares: "El beneficio social no se toca"

Cualquier intención del Ejecutivo de eliminar planes de ayuda a la ciudadanía fue descartada de plano durante la reciente vocería de Mara Sedini, ministra de la Secretaría General de Gobierno. En su intervención, la autoridad puso especial énfasis en garantizar la continuidad del Programa de Apoyo al Recién Nacido, subrayando que la entrega de ajuares para los bebés se mantendrá inalterable.

Frente a los rumores surgidos, la secretaria de Estado apuntó sus críticas hacia quienes difunden datos erróneos. “Lamentablemente aquí hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas e información que no corresponde. El mensaje del Presidente de Kast ha sido claro: no se van a cortar beneficios sociales", acusó Sedini.

Respecto a los documentos oficiales que fueron conocidos públicamente, la vocera detalló que lo filtrado en los oficios “es una información que tiene que ver con el resguardo de la buena ejecución de los presupuestos y de los planes. No se van a cortar beneficios, sino lo que buscamos, es hacer el Estado más eficiente y que los programas funcionen como corresponden".

Para ilustrar este punto con cifras concretas, la autoridad gubernamental entregó detalles sobre la fabricación de estos kits infantiles. Así, precisó que "en el caso del ajuar, la producción mensual, por ejemplo, son de 10 mil ajuares, la demanda en el 2025 de ellos fueron aproximadamente 7.800. Estamos produciendo más".

La diferencia entre la oferta y los requerimientos actuales responde a un fenómeno demográfico, según argumentó la titular de la Segegob. "Lo que va a ocurrir, es que vamos a seguir entregando a todos los niños que lo necesiten. Lo que pasa, es que actualmente ha bajado la natalidad y no hay tanta demanda de esos ajuares", explicó.

En esa misma línea, quiso transmitir total tranquilidad a las futuras familias al aseverar que "no hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar, ninguno. Estamos ajustando los programas a la realidad, a la subejecución, a la duplicidad de funciones, estamos haciendo más eficientes lo recursos. Nosotros protegemos a las personas, no a los sistemas".

Finalmente, la ministra concluyó su intervención reiterando el compromiso de la actual administración con el cuidado de las arcas fiscales y las ayudas estatales. "No se cortan los beneficios sociales, acá es un trabajo de responsabilidad con cada uno de los chilenos que contribuye a los recursos del Estado y a cada una de esas personas que se da un beneficio (...) El beneficio social no se toca, se mejora el sistema", cerró.

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