Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte del exministro Enrique Krauss

El Diario Oficial publicó este viernes el decreto que declara tres días de duelo nacional por el fallecimiento de Enrique Krauss, una de las figuras emblemáticas de la transición democrática y de la Democracia Cristiana.

“Que, el país ha tomado conocimiento del sensible fallecimiento de don Enrique Krauss Rusque, abogado y destacado servidor público, quien dedicó gran parte de su vida al servicio del Estado y de la República”, se señala en la publicación.

Añaden que “en su extensa trayectoria pública, se desempeñó como ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción durante el Gobierno del Presidente don Eduardo Frei Montalva (1968) y como ministro del Interior durante el Gobierno del Presidente don Patricio Aylwin Azócar (1990)”

“Asimismo, ejerció como Diputado de la República durante dos períodos, primero por La Araucanía y posteriormente por Santiago, y sirvió al país como Embajador de Chile en Ecuador y en España, y como miembro del Consejo Nacional de Televisión”, se señala.

Destacan que “su trayectoria estuvo marcada por una permanente vocación de servicio público, ejercida con rectitud y compromiso republicano, cualidades que le valieron un amplio reconocimiento transversal”

“El Gobierno de Chile comparte el pesar que su partida ha causado en el país y estima de justicia rendir homenaje a quien sirvió a Chile con distinción a lo largo de décadas” y agregan que “se decreta duelo nacional durante los días 10, 11 y 12 de julio de 2026, con motivo de homenaje a don Enrique Krauss Rusque”.

Finalmente, detallan: “Ízanse a media asta, durante los días señalados, las banderas nacionales ubicadas en las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en las Oficinas y Reparticiones Públicas; en las unidades de las Fuerzas Armadas; de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile”.

(Imagen: El Mercurio)

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