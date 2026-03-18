Gobierno de Kast retira veto de Boric y deja lista para su promulgación la Ley de Personas Mayores

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró el veto sustitutivo ingresado en febrero pasado por la administración de Gabriel Boric a la Ley Integral de Personas Mayores, presentado tras la aprobación de la iniciativa en el Congreso.

De esta forma, la norma que busca promover el envejecimiento digno, activo y saludable, quedó en condiciones de ser promulgada, con lo cual se convirtió en el segundo proyecto en ser despachado a ley desde el pasado 11 de marzo, luego que el Senado aprobara la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería a las fuerzas de seguridad y de orden, quedando bajo dependencia del Ministerio de Seguridad..

La ley integral establece 15 derechos orientados a reforzar la dignidad, autonomía, acceso a la justicia y participación plena en la vida social, cultural y comunitaria de las personas mayores, además de promover un envejecimiento digno, activo y saludable.

El 27 de febrero pasado, el Gobierno del exPresidente Boric ingresó un veto sustitutivo a algunos aspectos de la Ley Integral de Personas Mayores, iniciativa que había sido despachada en enero.

La entonces ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, explicó que el veto apuntaba a que la ley no puede precarizar de ninguna manera a quienes busca proteger.

En ese sentido, vetó el artículo que creaba un nuevo contrato del trabajador adulto mayor, debido a que presentaba riesgos a su seguridad laboral, permitiendo, por ejemplo, una libre elección horaria.

Según la exministra, "en la práctica implica disponibilidad permanente o pactos de suspensión sin límites temporales ni causales objetivas, lo que podría dejar a trabajadores mayores sin remuneración, sin cotizaciones y sin indemnización".

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