Gobierno da urgencia a proyectos para extender la legítima defensa privilegiada a carabineros de franco

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que el Gobierno otorgará urgencia legislativa a dos proyectos impulsados por la bancada de Renovación Nacional (RN), orientados a fortalecer la Ley Nain-Retamal, mediante la ampliación de la figura de la legítima defensa privilegiada para carabineros que se encuentren de franco.

El anuncio se realizó tras un comité de seguridad en La Moneda, instancia en la que participaron los altos mandos policiales, subsecretarios y otras autoridades de Gobierno. Posteriormente, el secretario de Estado entregó detalles sobre los avances en materia de seguridad y los principales desafíos para los próximos días.

"Vamos a dar urgencia a dos proyectos para reforzar la protección de nuestras policías, aumentar las penas por atentado contra sus funcionarios y extender la legítima defensa privilegiada a la policía que estén de franco e intervengan ante un delito para proteger a terceros", señaló.

El ministro también se refirió a la iniciativa impulsada por la bancada del Partido Comunista que busca derogar la legítima defensa privilegiada.

"Hay algunos que buscan debilitar la posición de Carabineros de Chile. Nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden y seguridad, porque ellos son quienes nos protegen y por tanto, nosotros debemos protegerlos cada día más", agregó en referencia al proyecto de la bancada del PC para derogar la legítima defensa privilegiada.

Asimismo, sostuvo que es fundamental que las fuerzas policiales cuenten con un respaldo institucional y legislativo que les permita desempeñar sus funciones con tranquilidad.

"Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo y ese respaldo no solamente es la visita de un ministro del presidente, un espaldarazo, otras cosas que esperamos a ingresar al Congreso, prontamente en temas laborales, sino que es también que tengan el respaldo de que pueden actuar tranquilos", añadió.

Finalmente, Arrau cuestionó la propuesta presentada por parlamentarios comunistas y defendió la prioridad que el Ejecutivo dará a las iniciativas que fortalecen la labor policial.

En cuanto al proyecto de los diputados del PC, señaló que "lo que ha hecho esos parlamentarios es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día y es entender muy poco las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas".

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