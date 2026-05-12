Gobierno da inicio al Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables en Chile

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, y el presidente de IDICAM, Rodrigo Ramírez, dieron inicio a la implementación del Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables, que busca garantizar el buen funcionamiento de las redes de telecomunicaciones, retirando los cables en desuso y ordenando el tendido para entregar seguridad y una conexión de calidad.

“Estamos muy expectantes respecto al inicio de este primer plan, el que considera más de 66 mil intervenciones a nivel nacional, en las 16 regiones del país, con el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las familias, la inserción urbana de los proyectos de telecomunicaciones que favorecen la conectividad en las zonas urbanas y rurales, y generar mejores ciudades tanto para las actuales como para las futuras generaciones”, señaló el ministro De Grange.

En la instancia, las autoridades destacaron que el desorden de cables es una situación que, tras seis años de tramitación de la ley, se abordará con la urgencia necesaria de cara al bienestar de las personas, la seguridad pública y la continuidad de las telecomunicaciones esenciales en todo Chile.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, enfatizó que “con el Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables, Chile inicia hoy la mayor operación de ordenamiento de infraestructura digital del país, lo que se traducirá en un Chile más conectado y ordenado. La intersección de Avenida Walker Martínez con Colombia, en La Florida, marca un hito al ser el punto inicial de este plan que se extenderá por 3 años y abarcará 319 comunas. Un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, municipios, operadores y ciudadanos, lo que garantizará telecomunicaciones confiables y espacios públicos seguros".

En tanto Rodrigo Ramírez de Idicam (que agrupa a AndeanTelecom Partners ATP, Claro VTR, Entel, GTD, Movistar, ON NET Fibra, Ufinet y WOM) sostuvo que “estamos frente a una de las operaciones de infraestructura más importantes que ha enfrentado la industria de telecomunicaciones en su historia. El Plan de Retiro y Ordenamiento de Cables ya completó sus etapas preparatorias y logró un hito clave: consolidar un modelo colaborativo multioperador que permitió coordinar capacidades técnicas, operativas y territoriales. Esto demuestra que cuando existe articulación entre Estado, municipios, operadores e industria, es posible avanzar en soluciones técnicamente viables, financieramente sostenibles y con impacto directo en la recuperación del espacio público y la seguridad urbana”.

Cabe destacar que Chile tiene el Internet fijo dentro de los más rápidos del mundo, y más de 10 millones de conexiones 5G, en todas las regiones del país. Sin embargo, este es un estándar que requiere de cuidado y mantención, al igual que los cables, que son los que conectan hogares, empresas e instituciones.

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