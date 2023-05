Gobierno critica proyecto alternativo a fallo contra isapres: "Hace borrón y cuenta nueva a lo que establece la Corte Suprema"

El Gobierno expresó su preocupación por el proyecto de reforma constitucional aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, proyecto alternativo presentado por la oposición que busca atenuar los efectos del fallo de la Corte Suprema sobre las aseguradoras privadas, a través de recalcular el precio base de los planes de salud.

Tras el comité político en La Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que "se acaba de aprobar una reforma constitucional que busca anular los efectos del fallo de la Corte Suprema en materia de isapres".

"Esto es preocupante, porque es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva, lamentablemente, en lo que establece otro poder del Estado, que es la Corte Suprema", dijo la ministra.

Agregó que "busca incumplir lo que establece el fallo, que es poder devolver a los usuarios aquellos cobros que fueron durante años indebidos por parte de la isapres en un modelo de negocios que lamentablemente se judicializó".

"Nos preocupa, evidentemente lo hemos expuesto en la comisión por parte de nuestra ministra, pero hoy día en la comisión se aprobó por tres votos a dos. Esperamos que en la sala esto no avance, porque nuevamente nuestros poderes no pueden estar buscan artilugios, fórmulas, para anular la aplicación de un fallo tan contundente como el de la Corte Suprema", añadió.

"El camino más responsable es el plazo de seis meses y que el plan de pago contemple lo que establece la Corte Suprema, la tabla de factores (de 2019) y no subir los precios de los planes", enfatizó.

La vocera también respondió al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien anunció cambios sustanciales a la ley corta de isapres, porque el proyecto "no flota".

"Sabemos que ha habido críticas de algunos sectores de la oposición muy en línea con lo que han establecido las isapres, pero eso no nos va a impedir abrir los espacios de diálogo para resolver el cumplimiento de un fallo y la protección de las y los usuarios de la isapres", señaló la ministra.

Añadió que "algún parlamentario dijo que el proyecto no flotaba, la pregunta es qué no le flota, ¿un perdonazo, un salvataje, o qué? Nuestra responsabilidad es dar respuesta, no solo establecer problemas", enfatizó.

"Y este es un camino que da respuesta al cumplimiento del fallo, pero también con sentido de responsabilidad para que en la implementación no tengamos una crisis que afecte a los usuarios o el sistema público por incapacidad de absorber esta situación", advirtió.

