Gobierno crea fuerza de tarea para ubicar a niños haitianos con paradero desconocido

La iniciativa anunciada por el Ejecutivo tendrá como objetivo principal esclarecer la situación de al menos 64 menores cuyo rastro se perdió tras ingresar a nuestro país.
El Gobierno anunció una fuerza de tarea para encontrar a los niños haitianos con paradero desconocido tras el ingreso masivo al país.
De igual forma, se indicó que el Presidente José Antonio Kast encabezará en La Moneda una reunión del más alto nivel para abordar la crisis.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que se desconoce el paradero de 64 niños, aunque podrían ser más, ya que entre 2022 y 2025 se autorizó el ingreso de 16.400 menores haitianos, y la Contraloría dio cuenta de solo 105 casos irregulares.
Al término de una reunión en el Palacio de Gobierno, el biministro Claudio Alvarado informó que el Mandatario "nos instruyó actuar con la máxima urgencia para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva y descontrolada de niños haitianos a Chile en los últimos años".
Añadió que "como es de público conocimiento, el director del Servicio de Migraciones presentó una denuncia penal y, junto al Subsecretario del Interior, han realizado diversas acciones para hacer frente a las graves denuncias sobre esta materia. Detrás de cada antecedente hay un niño o niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación".
Agregó que "para reforzar ese trabajo, el Gobierno ha decidido convocar a distintos ministerios y servicios, y asimismo invitar a las policías para comenzar un trabajo coordinado, interinstitucional, que nos permita reunir con rigor y seriedad toda la información disponible y ordenar la acción del Estado frente a los vacíos de información que han sido detectados".
"La coordinación de este trabajo quedará a cargo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios, y asimismo se creará una fuerza de tarea específica para apoyar la labor del director del Servicio de Migraciones y de esta forma nos permita identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca", agregó.
"El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir, no vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno, lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas", recalcó.
En cuanto a la reunión de alto nivel, señaló que se realizará a las 8:00 horas con distintas autoridades del Estado, "incluyendo a la Corte Suprema, al Congreso Nacional, el Ministerio Público y la Contraloría, además de ministerios que puedan apoyar y aportar información y establecer una coordinación para abordar esta urgencia".
"Cada ministerio, dentro de su ámbito de acción, con la información hoy día disponible y con una coordinación efectiva, pueda hacer un aporte a la investigación que hoy día lleva adelante el Ministerio Público. Es mucho mejor trabajar coordinadamente, establecer una responsabilidad que permita solicitar, trabajar, obtener esa información y colocarla a disposición del Ministerio Público", enfatizó Alvarado.
PURANOTICIA