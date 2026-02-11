Gobierno coordina apoyos tras incendio en locales de La Vega Central y descarta impacto en precios

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, participó en una reunión de coordinación junto al equipo de administración de La Vega Central, el Ministerio de Economía, el Gobierno Regional Metropolitano, representantes del municipio y locatarios del mercado, con el objetivo de articular apoyos tras el incendio que afectó a más de 50 locales.

Tras el encuentro, la autoridad del Agro destacó que se han activado las coordinaciones necesarias desde el nivel central, regional y local para enfrentar la emergencia y avanzar con rapidez en la recuperación de los locatarios afectados.

“Estamos saliendo de una reunión donde hemos puesto en marcha todas las coordinaciones para apoyar esta emergencia. Como Ministerio de Agricultura, nos hemos puesto a disposición para colaborar en las coordinaciones necesarias con empresas eléctricas y sanitarias, de manera que las tareas de reconstrucción puedan realizarse con la mayor celeridad posible”, señaló la autoridad.

La secretaria de Estado resaltó el Fondo MiPyme Segura, en cuyo marco el Gobierno inició el levantamiento de una ficha de afectación para empresas y cooperativas, trabajo encabezado por el Ministerio de Economía en conjunto con el Gobierno Regional, que permitirá apoyar la recuperación del capital de trabajo de los locatarios afectados, con montos de hasta $10 millones según el nivel de daño.

“Esperamos que este catastro pueda estar finalizado a más tardar el viernes, de modo que en las próximas semanas se puedan disponer los apoyos requeridos en función de la información levantada”, precisó.

Además, la titular de Agricultura indicó que “manifestamos nuestra total disposición a colaborar con nuestros instrumentos de emergencia si fuese necesario. Por ahora, existen las coordinaciones suficientes para abordar la situación, pero seguiremos disponibles para lo que se requiera”.

FUNCIONAMIENTO NORMAL Y ESTABILIDAD EN PRECIOS

La ministra Fernández señaló que el funcionamiento general de La Vega Central no se encuentra interrumpido y que no se proyectan alzas de precios como consecuencia del siniestro.

“La Vega está funcionando. La zona afectada es relevante para los locatarios que sufrieron daños, pero corresponde a un número acotado respecto del total del recinto. No debiera haber impacto en el abastecimiento ni en los precios”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que el Ministerio continuará monitoreando la evolución de los valores a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). “Regularmente levantamos información de precios y las próximas mediciones permitirán verificar si existe algún efecto, pero no estimamos que lo haya”, dijo.

Por su parte, el relacionador público de La Vega, Arturo Guerrero, llamó a la tranquilidad de consumidores y comerciantes, destacando la resiliencia histórica del recinto. “Nosotros siempre decimos: después de Dios está La Vega. En estas crisis nos hemos levantado muchas veces y lo volveremos a hacer”, manifestó.

Precisó que el incendio afectó aproximadamente al 6% de los 1.150 locales del recinto, lo que no compromete el abastecimiento. “No va a haber alza de precios porque hoy hay una producción fabulosa en el campo. Desde Arica a Punta Arenas se está sembrando y cuando hay buena producción, hay buenos precios. Aquí funciona la oferta y la demanda”, indicó.

El dirigente valoró además la coordinación con las autoridades y el trabajo conjunto para acelerar la recuperación. “Tenemos una relación de colaboración tanto con el gobierno comunal como con el central. Vamos a solucionar este problema y muy pronto vamos a tener esos locales funcionando como corresponde”, aseguró.

PURANOTICIA