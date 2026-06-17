Gobierno contrata a exministro Juan José Ossa para defender proyecto “Escuelas Protegidas” en el TC

El Gobierno contrató al abogado y exministro Juan José Ossa para defender el proyecto Escuelas Protegidas ante el Tribunal Constitucional (TC), luego de que el organismo declarara admisible el requerimiento presentado por la oposición, especialmente en lo relacionado con la revisión de mochilas.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó la contratación en Radio ADN y señaló que el Ejecutivo "irá a defender su posición ante el TC, como corresponde a nuestro Estado de Derecho. Estamos convencidos de que hemos estado de conformidad con las normas constitucionales".

García Ruminot agregó que el proyecto "es una necesidad muy patente, por la violencia que se está viviendo al interior de muchos establecimientos educacionales, lo que de verdad es algo muy doloroso".

Asimismo, sostuvo que "no puede haber un buen proceso de enseñanza si no tenemos tranquilidad al interior de los establecimientos educacionales, si no protegemos a nuestros estudiantes y si no protegemos a nuestros profesores, y asistentes de la educación".

Por su parte, la diputada Emilia Schneider, jefa de bancada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación, valoró en declaraciones a La Tercera que el requerimiento opositor haya sido acogido a trámite.

"El gobierno ha llamado a este proyecto Escuelas Protegidas, y de protección y de seguridad no tiene nada. Vulnera los derechos de niños y niñas, de estudiantes y también de las familias, por lo que vamos a seguir defendiendo sus derechos", afirmó.

La parlamentaria agregó que "durante la tramitación de este proyecto presentamos más de 70 propuestas para mejorarlo, y el gobierno nos dio un portazo".

"Quisieron legislar a tontas y a locas, por eso vemos que se vulnera la Constitución en nuestro país. Seguiremos insistiendo y esperamos que el TC acoja nuestros argumentos", cerró.

En total, son cuatro las disposiciones cuestionadas por los legisladores opositores:

Revisión de mochilas. I nspección de vestimentas y pertenencias por parte de las policías al interior de los establecimientos sin orden de un fiscal. P rohibición de utilizar vestimenta que haga apología a la violencia o a conductas fuera de la ley. Restricción al acceso a la gratuidad para personas condenadas por delitos .

PURANOTICIA