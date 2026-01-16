Gobierno concretó el envío de aeronaves para combatir incendios forestales en la Patagonia argentina

Atendiendo a la solicitud realizada por la República de Argentina, el Gobierno -a través de los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura- informó del envío de dos aeronaves ligeras que ayudarán combatir los incendios forestales activos en la Patagonia argentina, específicamente en el Parque Nacional Los Alerces y en la Provincia de Chubut.

Se trata de un avión monomotor de alta maniobrabilidad AT-802 y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3, que estarán en territorio argentino por un lapso de 10 días y 70 horas de operación, siendo financiados por la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior de Chile.

La Cancillería destacó que el envío de estas aeronaves no implica una disminución de las capacidades que nuestro país tiene en marco del Plan Nacional Contra Incendios Forestales 2025-2026, que contempla más de 3 mil brigadistas, 28 aviones, 41 helicópteros, 4 aviones de observación y 4 de coordinación. A lo que se suman 30 brigadas forestales del Ejército y 5 de la Armada.

“Nos hemos puesto a disposición de Argentina para poder ayudar, de la forma más oportuna y adecuada posible, a hacer frente a los incendios que afectan a la Patagonia. La solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades. Esperamos que Argentina pueda superar muy pronto esta situación”, afirmó el canciller Alberto van Klaveren.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que “Chile tiene una larga tradición de colaboración con los países hermanos frente a emergencias o desastres como los incendios forestales. También nosotros hemos recibido ayuda en momentos de emergencia o de crisis y es por eso que, como ha dicho el Presidente Gabriel Boric, ya enviamos esta ayuda a Argentina para combatir los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y en la Provincia de Chubut. Lo haremos sin descuidar nuestras capacidades internas para enfrentar los incendios en nuestro propio territorio. De esta manera, estamos contribuyendo a que la región pueda estar con mayores capacidades para enfrentar este tipo de emergencias”.

“Esta colaboración con Argentina refleja una convicción profunda: frente a los incendios forestales no existen fronteras. Como Ministerio de Agricultura resaltamos este apoyo, que combina el envío de aeronaves con el trabajo técnico de análisis y evaluación de incendios. En un escenario de emergencia climática, la cooperación internacional es una herramienta para enfrentar crisis que afectan a toda la región”, dijo el ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza.

Por su parte, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, puntualizó que “esta ayuda viene a reforzar los lazos de cooperación internacional frente a las emergencias forestales. El envío de dos aeronaves a Argentina, junto con el análisis y prognosis de los incendios forestales -realizado por equipo de profesionales de Conaf- releva que la colaboración y la lucha contra estas emergencias no conocen fronteras. Apoyar esta crisis, que ha devastado miles de hectáreas, es una responsabilidad que, como institución a cargo del cuidado de la naturaleza, tomamos como una bandera de lucha”.

Esta ayuda se suma a la que ya ha estado realizando el Cuerpo de Bomberos de Palena, de la región de Los Lagos, que envió un contingente de voluntarios y vehículos especializados tras una solicitud formal realizada por el municipio de Esquel. Esta ayuda consiste en un carro bomba, una camioneta de apoyo y cinco voluntarios con experiencia en incendios forestales.

(Imagen: @JTitor17)

PURANOTICIA