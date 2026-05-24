Gobierno concreta nuevo vuelo de expulsión con 80 migrantes hacia Bolivia y Colombia

Un nuevo operativo de expulsión de migrantes concretó este domingo el Gobierno, en el marco de las medidas impulsadas para reforzar el control migratorio y la salida de extranjeros en situación irregular o con antecedentes penales.

De acuerdo con información entregada por el Servicio Nacional de Migraciones, el vuelo chárter trasladó a 80 personas con destino a Bolivia y Colombia. Del total, 25 fueron enviados al país altiplánico y 55 a territorio colombiano.

Además, las autoridades detallaron que 20 expulsiones correspondieron a resoluciones judiciales, mientras que las otras 60 fueron de carácter administrativo.

Desde el 11 de marzo de 2026, el Ejecutivo ha realizado tres vuelos de expulsión, alcanzando un total de 487 personas expulsadas, de las cuales 424 corresponden a medidas administrativas y 63 a judiciales.

En un comunicado, el organismo explicó que “la causal con mayor presencia en el vuelo corresponde a ingreso por paso no habilitado, con 45 casos, lo que representa la principal categoría dentro del total de personas expulsadas”. Asimismo, agregaron que “el resto de los casos corresponde a personas con antecedentes o condenas asociadas a delitos de distinta naturaleza”.

Desde Migraciones indicaron que este procedimiento forma parte de “una política pública orientada a fortalecer la migración regular, ordenada y segura, reforzando la capacidad del Estado para ejecutar medidas administrativas y judiciales en materia migratoria”.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que “ha dejado nuestro país un vuelo charter de la empresa de la aerolínea Sky Airline con 80 extranjeros expulsados”.

La autoridad destacó además que “es la primera vez desde que se instaló el Gobierno del Presidente Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras con los respectivos escoltas de la PDI. Eso nos permite avanzar en un número superior a los vuelos de la Fuerza Aérea de Chile”.

Pavez también valoró la frecuencia de estos operativos y afirmó que “en 40 días han salido tres vuelos de expulsión”.

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, sostuvo que un número importante de los expulsados “tienen antecedentes criminales y es donde hemos puesto el foco a petición del Presidente Kast”.

Finalmente, la autoridad informó que durante 2026 se contabilizan 2.446 salidas voluntarias efectivas, cifra superior a las 1.442 registradas en igual periodo del año pasado. A ello se suman 683 expulsiones administrativas y 97 judiciales, alcanzando un total de 780 expulsiones en lo que va del año.

PURANOTICIA