Gobierno califica como "inaceptable" el 8,9% de desempleo: "Es un deber moral reactivar la economía"

Durante el trimestre comprendido entre enero y marzo de 2026, la tasa de desocupación a nivel nacional experimentó un incremento que la situó en un 8,9%. Este escenario generó la inmediata inquietud de las autoridades, específicamente del titular de la cartera de Trabajo, Tomás Rau, en conjunto con el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

En el marco de una actividad organizada por Icare, el secretario de Estado encargado de los temas laborales fue enfático al referirse a este panorama. "Esto no es una situación que podamos naturalizar. Yo, el Gobierno y el ministerio consideramos que es inaceptable", aseveró Rau ante los presentes.

Desde otra vereda, el encargado de las carteras económicas y mineras también abordó la crisis laboral, entregando su diagnóstico sobre la cantidad de personas afectadas. Al respecto, Mas sostuvo que "las cifras son claras y dramáticas. Son más de 900 mil los chilenos que buscan empleo y no lo encuentran. Reactivar nuestra economía es un deber moral".

En la misma línea, el biministro profundizó en las medidas necesarias para revertir este complejo momento, vinculando la solución a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. "Tenemos que facilitar la inversión y la producción si queremos dar más y mejores trabajos a todos los chilenos. De esto se trata el proyecto de reconstrucción nacional", complementó la autoridad.

Para cerrar su intervención, Mas planteó una disyuntiva sobre el futuro del país y reiteró el foco de las políticas gubernamentales. "Seamos claros, Chile debe elegir entre el estancamiento del crecimiento, el aumento del desempleo o la creación de puestos de trabajo y las oportunidades. De esto se trata la reconstrucción nacional", concluyó.

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