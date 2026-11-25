El presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, diputado Raúl Soto (PPD), adelantó que el libelo se votaría en la sala el próximo lunes y, de paso, desactivó una maniobra del oficialismo para realizar la votación este sábado.

Al finalizar la sesión del martes, Soto anunció un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y el ministro de la Segpres, José García Ruminot, para citar a votación el lunes, dado que la comisión termina su trabajo a las 23:59 horas del viernes.

"Se ha sabido que habría una jugarreta política, un intento de cambiar las reglas del juego para sacar una pequeña ventaja, aprovechando permisos, ausencias o viajes de algunos parlamentarios", añadió Soto en referencia a versiones de adelantar la votación para el sábado.

Según esas versiones, la maniobra buscaba aprovechar una mayoría circunstancial para el rechazo de la acusación. "Eso sería actuar de mala fe, espero que no se esté planeando nada en ese sentido, porque hablaría mal de quienes firmaron ese acuerdo", añadió Soto.

LICENCIA DE JILES Y PARISI

En todo caso, la eventual aprobación del libelo sufrió dos bajas tras la presentación de licencias médicas de las diputadas del PDG Pamela Jiles y Zandra Parisi, quienes ya habían adelantado su respaldo a la acusación constitucional.

En el caso de la diputada Jiles, presentó licencia médica por 14 días, a contar de este martes 24 de noviembre, por lo que no estará en la votación del lunes.

A su vez, la diputada Parisi también presentó licencia médica por 14 días, luego de ser sometida a una intervención odontológica de urgencia.

La parlamentaria sufrió una complicación infecciosa asociada a un implante dental instalado el pasado 30 de octubre. Debido a esta situación, ayer concurrió de urgencia la Clínica Dental Ama en Vitacura.

Tras la evaluación médica, la diputada debió someterse a un procedimiento quirúrgico que contempló la extracción del implante, el lavado de la zona afectada y la sutura del área intervenida.

Debido a lo anterior, el especialista tratante indicó reposo por un período de 14 días, lo que impedirá a la diputada participar presencialmente de sus actividades legislativas y territoriales durante dicho período.

Finalmente, la parlamentaria tendrá un nuevo control médico este jueves 26 de noviembre, instancia en la que se evaluará su evolución y el proceso de cicatrización.

VOTACIÓN

Para ser aprobada, la acusación constitucional requiere de 78 votos.

Según estimaciones, el oficialismo cuenta con 76 votos en contra de la acusación a Rabat, mientras que la oposición tiene 64 votos asegurados y esperaba sumar 11 del PDG para un total de 75.

En duda están dos militantes PDG, Javier Olivares y Roberto Arroyo; además de los diputados Cristián Contreras (“Dr. File”) y Jaime Mulet (FRVS).

PURANOTICIA