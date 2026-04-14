Gobierno anunció mesa técnica para evaluar mecanismos de sustentabilidad de TVN

Ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, expuso la postura del Ejecutivo respecto del proyecto que modifica la ley de Televisión Nacional de Chile (TVN).

La secretaria de Estado anunció la conformación de una mesa técnica para evaluar mecanismos de sustentabilidad económica para el canal estatal.

Tras entregar cifras del escenario actual de la industria televisiva en el país, expuso la visión sobre el contenido actual del proyecto ya despachado por las comisiones de Cultura y de Hacienda.

El texto en trámite se estructura en tres áreas fundamentales de TVN: Misión pública, gobernanza y financiamiento.

Al respecto, reafirmó que TVN sigue siendo un instrumento adecuado para contribuir a los valores que constituyen su misión pública, pero que este rol se debe cumplir con viabilidad real.

También señaló que es posible fortalecer el funcionamiento de su directorio sin aumentar su integración como propone el texto.

Por último, sobre el financiamiento y la creación del fondo patrimonial, reiteró que el modelo actual basado en ingresos por publicidad es insuficiente y tensiona la misión pública de la señal. Por ello, el objetivo de la mesa técnica es abordar un modelo sostenible.

El subsecretario de la cartera, José Francisco Lagos, explicó que el modelo de endownment propuesto es insuficiente y obligará al Estado a un esfuerzo presupuestario permanente por muchos años.

También se le consultó si el Gobierno tiene considerada la venta de activos inmobiliarios de TVN en regiones, en el marco de los anuncios realizados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en materia de enajenación de bienes públicos.

Sobre este punto, el subsecretario recalcó que Televisión Nacional tiene un patrimonio propio y es autónomo en la administración de este, así como de sus lineamientos que los define el directorio.

También recordó que el canal ya vendió dos sedes regionales, hay otras cinco publicadas, como el edificio principal desde hace dos años.

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