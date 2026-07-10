Gobierno anuncia un fondo de $50 mil millones destinado a impulsar la creación de empleo formal

Autoridades dieron a conocer este viernes que tras un diálogo con diversos Gobiernos Regionales se creó un fondo de $ 50 mil millones que irá en apoyo directo a los trabajadores.

El Presidente José Antonio Kast señaló al respecto que "esta es una segunda reunión de trabajo con los gobernadores y agradezco la prontitud de la respuesta para poder ir mejorando lo que nos corresponde a nosotros como gobierno central”, detalló, enfatizando que “el tema de la agenda laboral es prioritaria” para el Gobierno.

Por su parte, el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, anunció que “hemos concretado el financiamiento de empleos adicionales a los 5.000 que anunciamos la semana pasada. Hoy día queremos anunciar que se van a sumar 20.000 subsidios de empleo a través de Sence, que van a estar disponibles desde el 15 de julio para su postulación”.

A esto sumó que desde Subdere se destinó un fondo de $20 mil millones para generar empleo y “vamos a agregar un adicional de $5 mil millones a través de programas de Sercotec que también van a estar disponible en los plazos que hemos dicho, completando un primer paquete de gobierno de $50 mil millones que son concretos para generar empleo”.

La autoridad agradeció a los Gobernadores Regionales porque gracias a su impulso hoy se pudo dar este anuncio, cuyos recursos se destinarán íntegra y totalmente a herramientas para la creación de empleo formal en el corto plazo.

“Chile va a recuperar su economía, y la aprobación durante los próximos días del Proyecto de Reconstrucción Nacional es clave para retomar la senda del crecimiento económico, el progreso social y la generación de puestos de trabajo”, enfatizó.

A su vez, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, celebró el avance en materia laboral y subrayó que “los subsidios que ya se han anunciado por parte del ministro de Economía contemplan un eje que busca impulsar la contratación femenina. En ese sentido, corresponde a un 60% del subsidio a la contratación de mujeres y a diferencia del 50% que es en general, en palabras sencillas, corresponde a $330.000 de subsidio de contratación a la mujer”.

Mientras que el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, recalcó que “estamos en una situación muy compleja del empleo. Nos estamos haciendo cargo en distintas líneas de acción. Pero estamos en una coyuntura, como dijo el Presidente, que vienen los meses de invierno. Nosotros tenemos que actuar también en medidas de corto plazo, no solo de mediano y largo plazo. Esta mesa interministerial viene a complementar el trabajo arduo que estamos realizando y no tenemos ninguna duda de que va a traer los frutos adecuados en el momento adecuado y generar el empleo que tanto necesitan nuestras familias en Chile”.

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