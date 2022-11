Gobierno anuncia 27 querellas contra camioneros por Ley de Seguridad del Estado: se ha instruido a Carabineros despejar las rutas

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, se refirió enérgicamente la noche de este miércoles a la movilización de camioneros y la aprobación del Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

Luego que desde el Gobierno se informara que invocaría la Ley de Seguridad del Estado ante las movilizaciones de camioneros que continúan bloqueando algunas rutas del país, la autoridad informó que el gobierno ya presentó 27 querellas en este sentido.

Asimismo, el personal de Carabineros que procedió al despeje de las rutas bloqueadas ya dejó un saldo de hasta el momento, cuatro personas detenidas en la región de Coquimbo.

"Se han redactado y enviado ya 27 querellas, de las cuales, en este momento, ya están presentadas 13 en las regiones de Arica, de Tarapacá, de Antofagasta, de Coquimbo, de Valparaíso y de la región Metropolitana", informó Monsalve.

La autoridad indicó que "se ha instruido a Carabineros de Chile despejar las rutas y reestablecer el normal funcionamiento del país. A propósito de esta acción hay cuatro personas detenidas".

Monsalve destacó que en el caso de las querellas por Ley de Seguridad del Estado "se han presentado individualizadas en aquellos casos que hemos podido individualizar a las personas" que alteraron el normal funcionamiento de la circulación en el país.

Asimismo, Monsalve ha lamentado que algunos gremios de transportistas continuaran las movilizaciones a pesar de la propuesta realizada el pasado lunes para concluir con el conflicto, que incluyó el congelamiento del precio del diésel por tres meses.

Esto, a partir de que la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte declinó la propuesta del Ejecutivo y señaló que mantendrían la movilización de forma indefinida.

En este sentido, declaró que las medidas que el gobierno comprometió, tuvieron un costo de "US$ 1.500 millones para el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles), el costo fiscal que implica congelar el precio del diésel, no es gratis, lo pagan todos los chilenos que pagan impuestos. No podemos, a partir de los recursos de todos los chilenos resolver los problemas de grupos específicos. Esos grupos específicos tienen una respuesta hoy día, que es sólida, que es contundente, que en algunos casos es inédita, como el congelamiento del precio del diésel".

Con todo, agradeció a los gremios que sí terminaron las movilizaciones luego del diálogo con el Ejecutivo.

"Queremos agradecer a todos a quienes han estado dispuestos a dialogar, porque también hay gremios que a partir de la propuesta del gobierno, no están movilizados. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Chile Transporte, la Federación Nacional de Buses de Transporte de Pasajeros, la federación que transporta a los pasajeros de manera interprovincial, internacional y de transporte industrial, no están movilizados hoy", reiteró el ministro (s) del Interior.

"Creemos que el país ha entregado una respuesta al problema que se ha planteado y no tiene fundamento, no tiene justificación, en el contexto que vive el país, hacer exigencias que, cuando pasan este límite, se transforman en un abuso", concluyó la autoridad.

