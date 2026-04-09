Gobierno analiza impulsar retiro de fondos de las AFP para migrantes irregulares con la condición de dejar el país

En la última sesión de la Comisión de Gobierno del Senado, el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), anunció que La Moneda analiza la posibilidad de permitir el retiro de fondos de AFP para migrantes irregulares, con la condición de dejar el país.

La fórmula que tiene prevista el Gobierno es la firma de convenios con los países que sea ahora posible, mientras que, con Venezuela, se indicó que Cancillería está trabajando para “reconstruir puentes diplomáticos”.

De esta manera, se podría aplicar de manera recíproca la salida de venezolanos, los que engrosan la cifra de personas irregulares con cotizaciones en condición de irse con “plata en el bolsillo”, se graficó.

De manera supletoria se evalúa avanzar en la redacción de una modificación a la Ley 18.156, la que en su artículo 7° permite la devolución de los fondos previsionales a extranjeros; la diferencia está en que habría que flexibilizar los requisitos, porque el Gobierno en este caso lo quiere aplicar a irregulares.

Un proyecto de ley podría ser una opción, pero nunca una reforma constitucional, porque podría abrir “el apetito” a un nuevo retiro de fondos de AFP, lo que el Ejecutivo no quiere, por lo que su principal apuesta está en hacer convenios de reciprocidad, se indicó.

De todas formas, el anuncio de Interior fue bien recibido por senadores de oposición y oficialistas. Para Renzo Trisotti, del Partido Republicano, “la inacción e inmovilidad heredada deben terminar. Es deber del Gobierno explorar todas las alternativas que permitan financiar y concretar las expulsiones, incluidos el autopago de sus pasajes de vuelta”.

También de la comisión de Gobierno del Senado, Esteban Velásquez (exregionalista), “todo lo que implique, diría yo de manera civilizada y respetando los DD.HH. de los inmigrantes irregulares, que cuenten con fondos y se quieran ir del país, me parece bien”.

El diseño considera que durante este mes despegue un primer chárter con expulsados, para después fijar en tres los vuelos mensuales. La idea de La Moneda es llegar a 3 mil expulsiones en un año, lo que, aseguraron, es la misma cifra que materializó el gobierno de Gabriel Boric, pero en cuatro años.

Además, las autoridades están revisando de a uno los casi 23 mil decretos de nacionalización que dejó el exmandatario sin firmar, documentos que se van a recalificar.

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