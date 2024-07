Gloria Hutt reconoce compleja negociación con Partido Republicano de cara a las elecciones municipales

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, analizó el difícil escenario político de cara a las elecciones municipales, que en la actualidad tiene enfrentados a Chile Vamos y el Partido Republicano.

En entrevista con La Tercera, la exministra aseguró que la próxima semana, a más tardar, deben reunirse con la colectividad fundada por José Antonio Kast e intentar alcanzar acuerdos para tener candidatos a alcaldes únicos en la derecha.

Respecto al llamado hecho por del Partido Republicano a reflexionar sobre esas candidaturas a alcalde y si Chile Vamos está dispuesto a ceder, Hutt indicó que “me parece legítima la forma en que ellos han trabajado. Cada partido tiene una cultura y una forma de hacer las cosas. Ellos se han comunicado más por la prensa que directo, pero nosotros estamos apuntando a discutir los temas en una mesa”.

“Hay 284 en las que definimos al mejor candidato o candidata pensando en lo mejor para el sector completo y teniendo siempre en cuenta las expectativas que ellos habían hecho llegar. Así que hay efectivamente varias comunas, dentro de la 284, en que está abierto a encuestas, y en todas se puede conversar”, agregó.

En relación a la denuncia hecha por el Republicanos en el sentido de haber solicitado competir en 69 zona y Chile Vamos solo dejó disponibles 20, la presidenta de Evópoli sostuvo que “yo discrepo de eso, primero porque eso no se nos ha hecho presente en una reunión donde estemos todos los presidentes y los equipos negociadores, así que yo lo tomo como un comentario a la prensa, pero no como parte de la negociación”.

“El ánimo con que estamos trabajando es justamente llegar a una propuesta política para la ciudadanía que muestre la unidad de toda la oposición, y eso necesita reuniones y acuerdos. El anuncio vía prensa es legítimo, pero no es parte de la negociación”, dijo Hutt.

“Nosotros mostramos el acuerdo interno de la coalición, pero justamente, junto con el acuerdo interno que incluye 284 comunas, muchas de ellas todavía están sujetas a encuestas. Y de esas 61 comunas que no fueron asignadas con candidatos nuestros, se abre un espacio de conversación”, explicó.

Consultada por el tono y el estilo de negociación del Partido Republicano y si no teme que la negociación termine siendo un enfrentamiento entre dos derechas, Gloria Hutt indicó que “yo entiendo que son culturas de los partidos, y republicanos, en general, ha operado en esa forma. Ellos han hecho los anuncios por separado. Ellos hacen un esfuerzo por marcar diferencia”.

“Sería muy malo, dañino y nos perjudicaría también en el resultado electoral. No contribuye en nada. Y yo confío en que no se va a transformar en eso, que esto tiene que ver más con un posicionamiento público que con la convicción de llegar a acuerdos en nombres”, complementó Hutt.

Respecto al mejor posicionamiento que Republicanos asegura tener versus la experiencia de Chile Vamos de haber sido gobierno en periodos anteriores, la exministra señaló que “miremos las encuestas. Si fuera así, yo no tengo la evidencia. Pero en la elección municipal pesa mucho más la persona que va a ocupar el cargo”.

“Entonces, mi impresión es que aquí, más que la marca, el énfasis tiene que estar puesto en buenos candidatos, en personas que de verdad van a reflejar las expectativas del sector completo para mejorarles la vida a las personas”, dijo.

“Así como republicanos afirma que gran parte de su valor es la marca, nuestro valor está en la gestión. Republicanos no ha sido gobierno, nosotros sí. Y tenemos evidencia de logros en dos gobiernos del Presidente Piñera que se está reivindicando cada día más. Y eso las personas lo echan de menos. Entonces, yo encuentro que es legítimo que republicanos afirme su potencial negociador en la marca, pero el nuestro es la capacidad de gestión”, afirmó.

“Hay más experiencia probada, entonces por eso la conversación es tan necesaria, porque también ir con personas que no vienen de una trayectoria probada tiene un riesgo, por muy buena marca que tenga. Las personas ya corrieron un riesgo también con el Frente Amplio”, dijo Hutt.

“No sé cuánto medirán las personas el peso de una postura ideológica por sobre la expectativa de resultado, depende de eso. Y, en este caso, particularmente en la elección municipal, la posibilidad de probar una trayectoria con evidencia puede tener un valor importante”, reflexionó la exministra.

Frente a la afirmación del Partido Republicano en el sentido que su desempeño electoral ha sido mejor en las últimas elecciones, Gloria Hutt afirmó que “es cierto que republicanos ha tenido éxitos electorales, pero en elecciones muy distintas de estas y en un contexto muy distinto”.

“No nos olvidemos que pusieron el énfasis en la elección de consejeros en temas de seguridad, que no era necesariamente el contenido de lo que se iba a tratar en la Constitución. Entonces, ellos se posicionaron en temas de interés ciudadano y sintonizaron con un buen mensaje, pero eso no garantiza que la valoración ciudadana, en este caso, a través de los candidatos que ellos lleven va a producirse en la misma dinámica. Es un juego a ciegas, podría ser o no podría ser”, agregó Hutt.

“Lo que pasa es que nadie es dueño de los espacios. Podría, claro, abrirse una conversación en que se generen, por ejemplo, oportunidades distintas de las que nosotros hemos considerado”, dijo Hutt respecto a ceder frente a Republicanos.

Consultada Gloria Hutt por la reunión con el Partido Republicano para zanjar los cupos municipales, la presidenta de Evópoli aseguró que “idealmente deberíamos tener reuniones durante la próxima semana. Y que en unos 10 días se desarrollen las conversaciones y lleguemos a un acuerdo”.

“Es urgente juntarnos con ellos”, cerró.

