Giorgio Jackson pide flexibilizar excepciones del voto obligatorio: “Me hace ruido que el Estado en vez de convocar, reprima con multas” 

Giorgio Jackson pidió flexibilizar las excepciones del voto obligatorio y manifestó que le hace “ruido” que el Estado, en vez de convocar, “reprima con multas” para que se ejerza la participación ciudadana.

En entrevista con CNN Chile Radio, el ex ministro, candidato a la directiva del Frente Amplio, se refirió de este modo al debate en torno al proyecto de elección en dos días y a la aplicación de sanción para las personas que no vayan a votar, luego que el diputado de la colectividad, Gonzalo Winter, afirmara que la medida es “antipobre” y que el Gobierno confirmara un veto presidencial para corregir este punto.

“A mí me parece que las personas pueden tener el derecho también de poder excusarse cuando tenga ciertos problemas“, sostuvo el ex secretario de Estado.

En ese sentido, Jackson comentó que cuando lideraba el Ministerio de Desarrollo Social, “muchas personas que son cuidadoras me decían: ‘oiga, a mí me obligaron ir a votar y creo que hoy día las excepciones son muy pocas’. Por lo tanto, creo que las excepciones podrían ser más”.

El exlíder estudiantil comentó también que como el actual mandato constitucional dice que el voto es obligatorio, “claramente no tiene sentido que no tenga multa, pero las excepciones también hay que considerarlas para efectos de aquellos casos que la gente no puede ir, y estamos siendo muy duros diciéndole ‘tiene que ir a dar una constancia’, creo que ahí hay espacio para flexibilizar”.

En ese contexto, agregó que es partidario de “que todo el mundo votara, pero me hace ruido que el aparato del Estado en vez de convocarlos, la única forma que tenga es la represión, a través de una multa para que la gente ejerza un derecho, que es la única instancia, cada cierto año, en la que tienen exactamente el mismo poder que las personas que más recursos tienen en el país”.

PURANOTICIA