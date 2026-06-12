General director de Carabineros por casos de uniformados detenidos: "Estos grupos no merecen estar en la institución"

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se refirió a los seis uniformados de la Prefectura Talca detenidos por su presunta participación en delitos como robo y asociación criminal en la región del Maule.

Al respecto, aseguró que "estos grupos no merecen estar en la institución... Se han aumentado todas las medidas que apuntan a fortalecer la probidad. Este tipo de situaciones las investiga Carabineros, lo que también es una señal de transparencia".

El uniformado indicó que "estos delitos se investigan como corresponde… Se ponen los antecedentes a disposición y nuestro sistema de control interno, nuestro Departamento de Asuntos Internos, ha sido estricto en ese aspecto".

Añadió que "nosotros no permitimos este tipo de conductas, que se apartan no solo de los postulados institucionales, sino que son conductas abiertamente reñidas con la ley".

De acuerdo al general Araya, "por eso se han producido las detenciones y nosotros entregamos todo… Por eso los dimos de baja también. Así como yo apoyo, resguardo y les doy todo el apoyo a los carabineros que trabajan día a día, no acepto que algunos se aparten de esta normativa".

Al analizar el aumento de esta clase de hecho en la institución, el jefe de Carabineros precisó que "nosotros intensificamos los controles y no tengo ningún problema en seguir en la misma línea, porque no permito y no acepto que personal ensucie no solo el uniforme, sino que además involucre todo lo que tiene que ver con la confianza en la ciudadanía".

El alto uniformado concluyó diciendo que "el carabinero está para servir, como lo hacen miles de funcionarios de norte a sur. Estos grupos se van de la institución y tienen que responder ante la justicia… No vamos a permitir estos hechos, por lo que transparentamos y no ocultamos nada. Por eso estamos dando los antecedentes, y ahora lo que corresponde es que esto se vea en tribunales… Ahí es donde se tienen que defender, pero ya no están en la institución”.

Cabe recordar que semanas atrás, otros ocho carabineros en Atacama fueron arrestados por corrupción, mientras que otros dos corrieron igual suerte en Los Ríos por integrar una banda que traficaba con productos marinos.

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