Desempleo de población extranjera llega a 8% en noviembre 2025 – enero 2026

La tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 8,0% durante el trimestre noviembre 2025 – enero 2026 (NDE 2025), incrementándose 0,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, de acuerdo con la información registrada en el boletín de empleo de población extranjera de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

El alza anual de la tasa de desocupación fue producto del crecimiento de la fuerza de trabajo (1,2%), mayor al presentado por la población ocupada (0,9%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 3,9%.

En doce meses, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 80,5% y 74,0%, decreciendo 0,1 pp. y 0,3 pp., en cada caso.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por industria manufacturera (33,1%), construcción (27,0%) y servicios administrativos y de apoyo (45,2%), en tanto, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas trabajadoras por cuenta propia (6,5%).

Según nivel educacional -en base a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) versión 2011-, la expansión de la población ocupada en doce meses (0,9%) fue incidida por las personas con educación secundaria (6,7%) y educación primaria (0,7%); mientras que los principales descensos se suscitaron en educación terciaria de ciclo corto (-7,6%) y en educación superior (-2,7%).

La tasa de ocupación informal se situó en 29,9%, con un incremento de 1,1 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 32,3% y 27,9%, con variaciones de 1,2 pp. y 0,9 pp., respectivamente.

Las personas extranjeras ocupadas informales aumentaron 4,7%, incididas tanto por las mujeres (6,9%) como por los hombres (2,8%).

