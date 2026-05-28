Bernardo Fontaine asume en Codelco con la misión de "ordenar esfuerzos" tras crisis por producción

El nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, aseguró que asume el cargo “en un momento desafiante” para la estatal y afirmó que su principal tarea será “ordenar esfuerzos” al interior de la cuprífera, en medio de los cuestionamientos surgidos por la sobreestimación de la producción registrada el año pasado.

“Asumo como presidente del directorio de Codelco con respeto por su historia y por el compromiso de sus trabajadores”, señaló Fontaine a través de su cuenta en X.

“En un momento desafiante, mi rol será contribuir desde el directorio a ordenar esfuerzos y enfrentar desafíos junto a quienes hacen posible esta empresa cada día”, añadió.

Durante su primera jornada al mando de la estatal, Fontaine sostuvo una reunión con el presidente ejecutivo de la minera, Rubén Alvarado.

El economista fue designado en el cargo por el presidente de la República, José Antonio Kast, en conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N° 20.392, normativa que regula el gobierno corporativo de Codelco.

Antes de asumir en la Corporación, Fontaine desarrolló una extensa trayectoria profesional de más de tres décadas en el mundo empresarial.

A lo largo de su carrera se desempeñó como ejecutivo, asesor y director de empresas, integrando más de 20 directorios en los sectores financiero, industrial, inmobiliario, retail, seguros, logística y servicios públicos. Entre las compañías en las que participó figuran CMR Falabella, Citibank Chile, Banco BICE, LAN Chile, Metro de Santiago y Coca Cola Embonor.

Desde 2002 también ejerce como asesor independiente y emprendedor, participando en proyectos de inversión, procesos de compraventa de empresas y estructuración de family offices.

Junto con su trayectoria empresarial, Fontaine ha tenido una activa participación en el debate sobre políticas públicas vinculadas a la economía nacional. En 2021 fue electo convencional constituyente, instancia en la que integró, entre otras, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico.

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