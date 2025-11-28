Gendarmería suspende a seis funcionarios por fuga de peligroso reo desde Colina 2

Producto de la fuga del reo Amílcar Olivares Cárdenas (46) desde el penal Colina 2 el domingo 23 y recapturado este jueves 27 en Lo Espejo, Gendarmería tomó la decisión de suspender a seis funcionarios, mientras se inician sus procesos de desvinculación.

El director nacional de la institución, coronel Rubén Pérez, informó que las sanciones se adoptaron al término de un sumario administrativo por “una cadena de fallas garrafales e injustificadas” en los procedimientos de seguridad del penal.

“Durante las 24 horas posteriores a la fuga se decretó la suspensión de seis funcionarios, dos de ellos oficiales, uno es el jefe de unidad”, indicó Pérez, junto con informar que cinco gendarmes serían dados de baja por negligencia inexcusable.

En cuanto a la posibilidad de corrupción en los hechos, señaló que “es parte de la investigación poder establecer fehacientemente si, más allá de fallas operativas inexcusables, sea negligencia, descuido, relajo excesivo o la combinación de todas las anteriores, si existe corrupción”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, anunció que el reo será recluido en la cárcel de alta seguridad "en unas condiciones de máxima seguridad para tranquilidad de la población. Vamos a tener a esta persona con un régimen especial que incluye disminución de su contacto y por cierto, una vigilancia permanente".

La recaptura del sujeto se produjo cuando Carabineros realizaba un control preventivo en la intersección de las calles Presidente Salvador Allende con Padre Hurtado, en Lo Espejo. El prófugo entregó una identidad falsa, luego intentó escapar, fue atrapado y en la comisaría se descubrió su verdadera identidad.

